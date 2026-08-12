LIVE: Jibek Joly ارناسىنداعى ساياسي پارتيالاردىڭ تەلەۆيزيالىق دەباتى
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسىندا ساياسي پارتيالاردىڭ العاشقى كوماندالىق تەلەۆيزيالىق دەباتى باستالدى.
تىكەلەي ەفيردە العاشقى تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 7 ساياسي پارتيانىڭ وكىلدەرى كەزدەسەدى. ولار:
«اق جول» پارتياسى — بەك-مۇحامەد جاۋكەبايەۆ پەن ەرمەك ءابىلدين؛
ج س د پ — لاريسا لي مەن نۇرايناش كامالوۆا؛
«ادىلەت» پارتياسى — ايجان ايماعانوۆا مەن ءمادي مىرزاعارايەۆ؛
قازاقستان حالىق پارتياسى — جاندوس بيدايبەكوۆ پەن يرينا سميرنوۆا؛
«اۋىل» پارتياسى — جازيرا سۇلتانقۇلوۆا مەن ەربولات ساۋرىقوۆ؛
«بايتاق» پارتياسى — امالبەك ءومىرتاي مەن المات تۇرتايەۆ؛
Respublica پارتياسى — ولجاس قۇسپەكوۆ پەن دينارا شۇكىجانوۆا.
تەلەدەباتتىڭ تاقىرىبى: «زاڭ مەن ءتارتىپ - ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزى».
تىكەلەي ەفير بارىسىندا كورەرمەندەر ەكرانداعى QR- كود نەمەسە WhatsApp ارقىلى پىكىرتالاسقا قاتىسۋشىلارعا ءوز سۇراقتارىن جولداي الادى.
دەبات اياقتالعاننان كەيىن تىكەلەي ەفيردە «اشىق ستۋديا» ساياسي توك- شوۋى ەفيرگە شىعادى. ساراپشىلار پىكىرتالاستىڭ نەگىزگى ساتتەرىن، قاتىسۋشىلاردىڭ ءسوزىن جانە دەباتتاردىڭ سايلاۋ ناۋقانىنا ىقپالىن تالدايدى.