KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    LIVE: Jibek Joly ارناسىنداعى ساياسي پارتيالاردىڭ تەلەۆيزيالىق دەباتى

    استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسىندا ساياسي پارتيالاردىڭ العاشقى كوماندالىق تەلەۆيزيالىق دەباتى باستالدى.

    LIVE: прямая трансляция теледебатов партий Казахстана на канале Jibek Joly
    Фото: Kazinform

    تىكەلەي ەفيردە العاشقى تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 7 ساياسي پارتيانىڭ وكىلدەرى كەزدەسەدى. ولار:

    «اق جول» پارتياسى — بەك-مۇحامەد جاۋكەبايەۆ پەن ەرمەك ءابىلدين؛

    ج س د پ — لاريسا لي مەن نۇرايناش كامالوۆا؛

    «ادىلەت» پارتياسى — ايجان ايماعانوۆا مەن ءمادي مىرزاعارايەۆ؛

    قازاقستان حالىق پارتياسى — جاندوس بيدايبەكوۆ پەن يرينا سميرنوۆا؛

    «اۋىل» پارتياسى — جازيرا سۇلتانقۇلوۆا مەن ەربولات ساۋرىقوۆ؛

    «بايتاق» پارتياسى — امالبەك ءومىرتاي مەن المات تۇرتايەۆ؛

    Respublica پارتياسى — ولجاس قۇسپەكوۆ پەن دينارا شۇكىجانوۆا.

    تەلەدەباتتىڭ تاقىرىبى: «زاڭ مەن ءتارتىپ - ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزى».

    تىكەلەي ەفير بارىسىندا كورەرمەندەر ەكرانداعى QR- كود نەمەسە WhatsApp ارقىلى پىكىرتالاسقا قاتىسۋشىلارعا ءوز سۇراقتارىن جولداي الادى.

    دەبات اياقتالعاننان كەيىن تىكەلەي ەفيردە «اشىق ستۋديا» ساياسي توك- شوۋى ەفيرگە شىعادى. ساراپشىلار پىكىرتالاستىڭ نەگىزگى ساتتەرىن، قاتىسۋشىلاردىڭ ءسوزىن جانە دەباتتاردىڭ سايلاۋ ناۋقانىنا ىقپالىن تالدايدى.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور