ەلدەگى گەولوگيالىق زەرتتەۋدە قانداي جەتىستىكتەر بار
استانا. KAZINFORM - تاياۋ ارادا ءىرى كەن ورىندارى اشىلا ما؟ بۇل سۇراققا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ گەولوگيالىق-گەوفيزيكالىق زەردەلەۋ الاڭىن 2026 -جىلعا دەيىن 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن 1:200000 ماسشتابتا جەر قويناۋىن مەملەكەتتىك گەولوگيالىق زەرتتەۋ جونىندەگى وڭىرلىك جۇمىستار ورىندالىپ جاتىر. 2025 -جىلعى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسى بويىنشا «ەل اۋماعىن گەولوگيالىق- گەوفيزيكالىق زەرتتەۋمەن قامتۋ» كورسەتكىشى 2038,2 مىڭ شارشى شاقىرىم قۇرادى. الداعى ۋاقىتتا قاتتى پايدالى قازبالارعا ىزدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە 29 پەرسپەكتيۆالى الاڭ انىقتالدى. 2026 -جىلى ەل اۋماعىن گەولوگيالىق- گەوفيزيكالىق زەردەلەۋدى ارتتىرۋ جونىندەگى جوبالار جالعاسادى. جالپى قامتۋ اۋماعى 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن 47 نىساندا جۇمىستاردى اياقتاۋ جوسپارلانعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار، گەولوگيا سالاسىنداعى باسىم مىندەت - 1:200000 ماسشتابتاعى گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردى اياقتاپ، ەگجەي-تەگجەي 1:50000 ماسشتابتى گەولوگيالىق زەرتتەۋلەرگە كوشۋ.
- 2026-2028 -جىلدار كەزەڭىندە 100 مىڭ شارشى شاقىرىم الاڭدا 1:50000 ماسشتابتى گەولوگيالىق ءتۇسىرىلىم جۇرگىزۋ جوسپارلانعان. بۇل 1:50000 ماسشتابقا كوشۋ ءتاسىلى پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەردى ەرتە انىقتاۋعا، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق ستاندارتتاعى گەولوگيالىق اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جوبالاردا گەولوگيالىق كارتاعا ءتۇسىرۋ بويىنشا، ونىڭ ىشىندە قازىرگى زامانعى زەرتتەۋ ادىستەرى، زەرتحانالىق سۇيەمەلدەۋ، جەر قويناۋىن زەرتتەۋدىڭ جەر ءۇستى ادىستەرىن (توپوگرافيا، بۇرعىلاۋ) قامتيتىن جۇمىستاردىڭ تولىق كەشەنى ەسكەرىلگەن، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە 40,7 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات بولىنەتىنى ءمالىم بولدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ەل اۋماعىن 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا دەيىن گەولوگيالىق- گەوفيزيكالىق زەردەلەۋدى قامتۋعا قول جەتكىزۋ جوسپارلانعان.