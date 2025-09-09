ەلدەگى ءىرى قارا مال سانى 12 ميلليونعا جەتكىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2030 -جىلعا قاراي ەلدە ءىرى قارا مال سانى 12 ميلليونعا، ۇساق مال باسى 30 ميلليونعا جەتكىزىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- مال شارۋاشىلىعى سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ ءۇشىن جەكە كەشەندى جوسپار ازىرلەنەتىن بولادى. بۇگىنگى كۇنى مال شارۋاشىلىعىندا تەك بورداقىلاۋ الاڭدارى ءۇشىن اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋ عانا قاراستىرىلعان. الايدا ول شەكتەۋلى بولىپ تابىلادى جانە سالانىڭ قاجەتتىلىگىن تولىق قامتاماسىز ەتپەيدى. جاڭا باعدارلامادا ناقتى شارالار مەن ولاردى قارجىلاندىرۋ كوزدەرى ايقىندالادى، سونىڭ ىشىندە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ ينۆەستيتسيالارىن تارتۋ ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلاتىن كەلەسى باعىتتار قاراستىرىلعان، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بانكتەردەن مىنا باعىتتاردا قارجى تارتىلادى:
1. 5%- دىق جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋدى تاۋارلىق شارۋاشىلىقتارعا، قۇس فابريكالارىنا جانە وزگە دە باعىتتارعا كەڭەيتۋ؛
2. اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ اسىل تۇقىمدى مال باسىن ساتىپ الۋعا ارنالعان «ۇزاق مەرزىمدى» جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋدى ەنگىزۋ؛
3. «دامۋ» ينستيتۋتى ارقىلى قامتۋ دەڭگەيىن %80- عا دەيىن كەپىلدىك بەرۋ تەتىگىن ەنگىزۋ.
- قارجىلىق قولداۋدان بولەك، سالا قىزمەتكەرلەرىنىڭ وتباسىلارى ءۇشىن قوسىمشا الەۋمەتتىك جەڭىلدىكتەر ۇسىنۋ كوزدەلەدى. وسى شارالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى ناتيجەسىندە 2030 -جىلعا قاراي ءىرى قارا مال باسىن 12 ميلليون باسقا دەيىن، ۇساق مال باسىن 30 ميلليونعا دەيىن ۇلعايتۋعا، ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەت ەكسپورتىن 2 ەسەگە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى جولداۋدا مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى اگروبيزنەستى قولداۋ جوسپارىن ازىرلەپ، ناقتى قارجىلاندىرۋ شارالارىن باستاۋدى تاپسىرعان بولاتىن.