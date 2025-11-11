ەلدە راديواكتيۆتى قالدىقتاردىڭ كولەمى قانشا
استانا. KAZINFORM - راديواكتيۆتى قالدىقتارعا قاتىستى بارلىق ماسەلەلەردى رەتتەيتىن ۇلتتىق وپەراتور قۇرىلادى. بۇل تۋرالى ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عۇمار سەرعازين ءمالىم ەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندە «راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن وعان ىلەسپە قۇجاتتار تانىستىرىلدى.
وسى ورايدا راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ جالپى شارتتارى بەلگىلەنەدى، راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ جونىندەگى ۇلتتىق وپەراتور ينستيتۋتى ەنگىزىلەدى.
- قازىرگى كەزدە قازاقستاندا شامامەن 293 ميلليون تەكشە مەتر راديواكتيۆتى قالدىق بار، ونىڭ نەگىزگى ۇلەسى - 290 ميلليون تەكشە مەترى تومەن راديواكتيۆتى قالدىقتار ساناتىندا. سەمەي سىناق پوليگونىندا 237 ميلليونى جيناقتالعان. بۇعان لاستانعان توپىراقتىڭ الاڭنان شىعارىلعان كولەمىن جاتقىزۋعا بولادى. باسىم بولىگى، ياعني 290 ميلليون تەكشە مەتر تومەنگى دەڭگەيدەگى راديواكتيۆتى قالدىقتار، - دەدى ع. سەرعازين.
ونىڭ ايتۋىنشا، قالعان ورتاشا جانە جوعارى اكتيۆتى دەڭگەيدىگى قالدىقتار ۇلتتىق يادرولىق ورتالىق، يادرولىق فيزيكا ينستيتۋتى، ءۇلبى زاۋىتى، سونداي-اق ستەپنوگور تاۋ-كەن-حيميا كومبيناتى كاسىپورىندارىنان، «قوشقار اتا» ويپاتىنان شىققان.
- زاڭ جوباسى اياسىندا راديواكتيۆتى قالدىقتارعا قاتىستى بارلىق ماسەلەلەردى رەتتەيتىن ۇلتتىق وپەراتوردى قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىندە قالدىقتاردى كومۋ الاڭدارىنا قاتىستى الەمدىك تاجىريبەنىڭ دە ءالسىز ەكەنىن كورىپ وتىرمىز. بىرنەشە ەلدە كومەتىن ورىندار بار. ماجىلىستە قارالىپ جاتقان زاڭ جوباسىندا قالدىقتاردى كومۋ الاڭدارىن قۇرۋ قاراستىرىلعان. بۇل ورىندار ۇكىمەت قاۋلىسىمەن انىقتالادى. ۇلتتىق وپەراتور قۇرىلىس پەن رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىككە، ونىڭ ىشىندە بولاشاقتا بارلىق راديواكتيۆتى قالدىقتاردى باقىلاۋعا، ەسەپ بەرۋگە جانە ءتىزىلىمدى جۇرگىزۋگە جاۋاپتى بولادى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ