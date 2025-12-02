ەلدە بيداي مەن جۇگەرىنى وڭدەيتىن بەس جوبا ىسكە اسىرىلماق
استانا. قازاقپارات - ەندى استىقتى تەرەڭ وڭدەۋگە باسىمدىق بەرىلەدى. 2028 -جىلعا دەيىن بيداي مەن جۇگەرىنى وڭدەيتىن 5 اۋقىمدى جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ونىڭ قۋاتتىلىعى جىلىنا 4,8 ميلليون تونناعا جەتەدى.
ال وعان سالىناتىن ينۆەستيتسيا كولەمى 2,5 ميلليارد دوللاردان اسىپ، مىڭداعان جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى مالىمدەدى. بۇدان بولەك ايداربەك ساپاروۆ تاماق ونىمدەرىنە دە توقتالدى. جىل باسىنان بەرى ونىڭ ءوندىرىسى %9 ارتقان. ەندى بۇل كورسەتكىشتى جىل سوڭىنا دەيىن ۇلعايتۋ كوزدەلىپ وتىر. سونداي-اق مينيستر قايتا وڭدەۋ باعىتىنا دا توقتالدى.
ايداربەك ساپاروۆ، ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى:
- قايتا وڭدەلگەن ونىمدەردىڭ ەكسپورتى بويىنشادا وڭ ديناميكا بايقالادى. اعىمداعى جىلدىڭ 9 ايىندا ەكسپورت كولەمى 2,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراپ، وتكەن جىلدان %32,4 ارتتى. ءوسىمنىڭ ەداۋىر بولىگىن ۇن جانە ماي ءوندىرىسى سالالارى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. اتالعان كەزەڭدە ۇن ءوندىرىسى 2,8 ميلليون تونناعا جەتىپ، وتكەن جىلدان %7 ۇلعايدى، وسىمدىك مايى %21,7 ءوسىپ، 726 مىڭ توننى قۇرادى. ءسۇت ءوندىرىسى %4,7 ءوسىپ، 550 مىڭ تونناعا جەتتى، جارما %10، شۇجىق ونىمدەرى %7,8 ءوستى.