ەلدە اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىگى كەڭەيتىلەدى
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدە اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىگى مەن مىندەتتەرى ارتادى.
بۇل تۋرالى الماتىدا وتكەن ءماجىلىس جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى باۋىرجان وماربەكوۆ ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، «جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر اۋىل اكىمدەرىنىڭ دەربەستىگىن جانە جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ونىڭ ىشىندە مىنانداي ۇسىنىستار بار:
- اكىمگە اقىسى ىستەلگەن جۇمىسى بويىنشا تولەنەتىن ەڭبەك شارتى ارقىلى جۇمىسشىلاردى (مەحانيزاتور، دانەكەرلەۋشى، سانتەحنيك، ەلەكتريك، زاڭگەر، بۋحگالتەر) ءوز بەتىمەن جالداۋ قۇقىعىن بەرۋ؛
— اۋىل تۇرعىندارىنا اقىلى قىزمەت كورسەتۋ مۇمكىندىگى بار ارنايى نەمەسە اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ساتىپ الۋعا رۇقسات ەتۋ؛
— اكىمدەر مەن ولاردىڭ اپپاراتتارىنا كوشە ساۋداسىن، قوعامدىق اۋماقتاردى اباتتاندىرۋدى جانە باسقا دا باعىتتاردى باقىلاۋ وكىلەتتىگىن كەڭەيتۋ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ماجىلىستە سايلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر. بۇل باعىتتا اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ جۇمىسى قامتىلعان. ءبىراق شەشىلمەگەن ماسەلەلەر دە بار. سونىڭ ءبىرى - اكىمدەردىڭ سايلاۋالدى ۋادەلەرىن ورىنداۋعا ناقتى تەتىكتەر مەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ بولماۋى.
— اكىمدەردىڭ سايلاۋالدى ۋادەسى ولاردىڭ وكىلەتتىگى مەن ءۇشىنشى جانە ءتورتىنشى دەڭگەيدەگى بيۋدجەتتەردىڭ مۇمكىندىكتەرىنە ساي بولۋى كەرەك. اكىم ءوز قۇزىرەتىنەن تىس ۋادە بەرىپ، ونى ورىنداي المايتىن جاعدايعا جول بەرۋگە بولمايدى، - دەدى باۋىرجان وماربەكوۆ.
وسىعان بايلانىستى سايلاۋالدى باعدارلامالاردى دايىنداۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءتارتىبىن بەكىتۋ ۇسىنىلادى. بۇل قۇجاتتا ناقتى قارجىلىق جانە باسقارۋ مۇمكىندىكتەرى ەسكەرىلىپ، ايقىن جانە قولجەتىمدى ماقساتتار كورسەتىلەدى.
سونىمەن قاتار اۋىلدىق وكرۋگتىڭ دامۋ جوسپارى سايلانعان اكىمنىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىنا نەگىزدەلەدى. سايلاۋدان كەيىن بۇل جوسپار جەرگىلىكتى قاۋىمداستىق جينالىسىندا بەكىتىلەدى جانە كەي جاعدايدا اۋداننىڭ دامۋ جوسپارىنا وزگەرىس ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي ءتاسىل اكىمدەردىڭ جۇمىسىندا ساباقتاستىق ورناتىپ، حالىقتىڭ ەلدەگى سايلاۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىن ارتتىرماق.
ۆيتسە-مينيستر كەي اكىمدەر جۇمىسىنىڭ تىم كوپتىگىنە شاعىمداناتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، قاراۋسىز قالعان مال تابىلسا، اكىم ونىڭ يەسىن انىقتاپ، فوتوەسەپ جاساپ، تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، حاتتاما تولتىرۋى كەرەك - مۇنىڭ ءبارى 633-باپقا سايكەس، ونىڭ مىندەتىنە كىرەدى. سوندىقتان قازىر قانداي فۋنكسيالاردى قىسقارتۋعا نەمەسە باسقا ورگاندارعا بەرۋگە بولاتىنى زەرتتەلىپ جاتىر.
سونداي-اق ءتورتىنشى دەڭگەيلى بيۋدجەتتى كۇشەيتۋ ماسەلەسى دە قارالىپ جاتىر. قازىر وعان سەگىز ءتۇرلى سالىق تۇسەدى. 2018 -جىلدان بەرى مۇنداي بيۋدجەت كولەمى 3,5 ەسە ءوسىپ، 112,2 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن. ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى %29,5 بولعان.
- ناتيجە جامان ەمەس، ءبىراق بۇل باعىتتا جۇمىستى توقتاتۋعا بولمايدى، - دەدى باۋىرجان وماربەكوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا 2021 -جىلدان بەرى اۋىل جانە اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرى تىكەلەي سايلاۋ ارقىلى تاڭدالىپ كەلەدى. قازىر ەلدە 3,5 مىڭعا جۋىق اكىم سايلانعان. كەلەسى كەزەڭدە اۋدان جانە وبلىستىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىن سايلاۋ ءوتتى. بۇگىنگە دەيىن 48 اۋداننىڭ جانە 4 قالانىڭ اكىمدەرى سايلانعان.
ەسكە سالايىق، بىلتىر اۋىل اكىمدەرىنىڭ سايلاۋالدى ۋادەسىنىڭ ورىندالۋىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلەتىنى حابارلاندى.
اۆتور
دوسبول اتاجان