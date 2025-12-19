ەلدە التىن مەن مىس قورى ارتتى
استانا. قازاقپارات - ەلدە التىن قورى 98، ال مىس 36 مىڭ تونناعا ارتتى. بۇل كورسەتكىش گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسى. جەر قويناۋىن ءتيىمدى يگەرۋ ءۇشىن گەولوگيالىق سالا جاڭا تەحنولوگيالىق دەڭگەيگە كوتەرىلىپ جاتىر.
بيىل ينۆەستورلارعا بارلاۋعا 707 ليتسەنزيا جانە پايدالى قازبالاردى وندىرۋگە 22 ليتسەنزيا بەرىلدى. بۇل ەلىمىزدەگى جەر قويناۋىن زەرتتەۋ مەن يگەرۋ جۇمىستارىنىڭ قارقىن العانىنىڭ بەلگىسى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە پايدالى قازبالاردىڭ 103 ءتۇرى مەن 10 مىڭعا جۋىق كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىنعان. سولاردىڭ ىشىندە العاشقىلارى بولىپ كوك-جون، التىن-شوكو، سامومبەت، ستۋدەنچەسكي جانە تاقىر- قالجىر كەن ورىندارى مەملەكەتتىك ەسەپكە قوسىلدى. بۇل الداعى ۋاقىتتا ءوندىرىستى دامىتۋعا جانە جاڭا جوبالاردى ىسكە قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان ءبىر سەبەپ - گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى ناتيجەسىندە جاڭا كەن ورىندارى تابىلدى. التىننان بولەك، تابىسى كول-كوسىر مىس پەن مىرىش ءوندىرىسى دە ارتا تۇسەدى. ەلدە كەيبىر شيكىزات تۇرلەرىن جەڭىلدىكپەن بەرۋ ءتارتىبى ەنگىزىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە كاسىپورىنداردىڭ ءوندىرىس قۋاتى ارتىپ وتىر.
قازاقستاندا جەر قويناۋىنداعى التىن قورىنىڭ كولەمى ارتتى. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، بيىل 2 ميلليون شارشى شاقىرىم اۋماقتا گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. ناتيجەسىندە، جاڭا كەن ورىندارى انىقتالدى. وندا ءجۇز تونناعا جۋىق التىن بار. سونىمەن قاتار وزگە دە مەتالل تۇرلەرى تابىلىپ وتىر. كەنىشتەر مەملەكەتتىك ەسەپكە الىندى. گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. ال كەلەر جىلى 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىم اۋماق زەرتتەلەدى. قاراعاندى وبلىسىندا سيرەك جەر مەتالدارى بار پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكە انىقتالعان. ەلدە قاتتى كۇيدەگى پايدالى قازبالاردى بارلاۋ ءۇشىن بيىلدىڭ وزىندە 700-دەن استام ليتسەنزيا، ال وندىرۋگە 22 ليتسەنزيا بەرىلگەن.
ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى:
- گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە العاش رەت بەس كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىندى. ولار - كوك-جون، التىن-شوكو، سامومبەت، ستۋدەنتتىك جانە تاقىر- قالجىر كەن ورىندارى. قور كولەمى 98 توننا التىنعا، 36 مىڭ توننا مىسقا، 11 ميلليون توننا مارگانەتسكە جانە 1,3 ميلليون توننا فوسفوريتكە ارتتى.
گەولوگيالىق زەرتحانا كەشەنى سالىنادى
استانادا ۇلتتىق گەولوگيالىق قىزمەتتىڭ زەرتحانا كەشەنى سالىنادى. وعان 14 ميلليارد تەڭگە جۇمسالادى. اۋقىمدى جوبانى 2028 -جىلعا قاراي جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىسى نازارعا الىندى. سەناتتا ءتيىستى كودەكسكە سيفرلىق جەر قويناۋىن پايدالانۋدى جانە ەلەكتروندىق اۋكسيونداردى ەنگىزۋدى كوزدەيتىن تۇزەتۋلەر قارالدى. جاڭا ينفراقۇرىلىم مەن زاڭنامالىق بازا ءبىرىڭعاي عىلىمي- تەحنيكالىق پلاتفورمانى قالىپتاستىرۋعا جانە تالداۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
كەيىنگى جىلدارى گەولوگيا سالاسىن سيفرلاندىرۋعا دا باسىمدىق بەرىلىپ جاتىر. كۇنى بۇگىنگە دەيىن 3,8 ميلليوننان استام دەرەك سيفرلاندىرىلدى. بۇل - 80 جىل ىشىندە جيناقتالعان گەولوگيالىق دەرەكتەردىڭ 83 پايىزى.
2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي سيفرلاندىرۋدى %97,5- عا جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا. ال 2026 -جىلعا قاراي دەرەكتەر تولىعىمەن سيفرلاندىرىلادى. بۇل گەولوگيالىق اقپاراتتىڭ ۇلتتىق سيفرلىق قويماسىن قۇرىپ، دەرەكتەرگە ونلاين رەجيمدە جىلدام قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
