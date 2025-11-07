ق ز
    19:30, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلدە 1 پايىزدىق يپوتەكا ىسكە قوسىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلدە «ديپلوممەن اۋىلعا» 1 پايىزدىق يپوتەكالىق باعدارلاماسىنا وتىنىمدەر قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى وتباسى بانكى حابارلادى.

    баспана
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    باعدارلاماعا كىمدەر قاتىسا الادى:

    ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ، اگرو ونەركاسىپ كەشەنى (ا ءو ك)، مادەنيەت، سپورت سالالارىنىڭ، سونداي-اق اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرى اپپاراتتارىنداعى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر (اكىمدەر مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارىنان باسقا) قاتىسا الادى.

    ول ءۇشىن BaSpana Market پلاتفورماسىندا تىركەلىپ، ءوتىنىمدى ونلاين تولتىرىپ، قۇجاتتاردى ە س ق ارقىلى قول قوياسىز.

    باعدارلاما نە بەرەدى:

    • كوتەرمە جاردەماقى - ءبىر رەتتىك تولەم: 100 ا ە ك؛
    • تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ نەمەسە سالۋ ءۇشىن جىلدىق %1 مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە (ج س م - %1)؛

    • ماكسيمالدى نەسيە سوماسى - 2500 اە  ك- كە دەيىن (ەلدى مەكەن تۇرىنە بايلانىستى)؛
    • نەسيە مەرزىمى - 15 جىلعا دەيىن

    ايتا كەتەلىك يپوتەكالىق نەسيە مولشەرلەمەسىن تومەندەتەتىن جاڭا ادىستەمە ازىرلەنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    قوعام بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
