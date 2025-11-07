ەلدە 1 پايىزدىق يپوتەكا ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلدە «ديپلوممەن اۋىلعا» 1 پايىزدىق يپوتەكالىق باعدارلاماسىنا وتىنىمدەر قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى وتباسى بانكى حابارلادى.
باعدارلاماعا كىمدەر قاتىسا الادى:
ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ، اگرو ونەركاسىپ كەشەنى (ا ءو ك)، مادەنيەت، سپورت سالالارىنىڭ، سونداي-اق اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرى اپپاراتتارىنداعى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر (اكىمدەر مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارىنان باسقا) قاتىسا الادى.
ول ءۇشىن BaSpana Market پلاتفورماسىندا تىركەلىپ، ءوتىنىمدى ونلاين تولتىرىپ، قۇجاتتاردى ە س ق ارقىلى قول قوياسىز.
باعدارلاما نە بەرەدى:
• كوتەرمە جاردەماقى - ءبىر رەتتىك تولەم: 100 ا ە ك؛
• تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ نەمەسە سالۋ ءۇشىن جىلدىق %1 مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە (ج س م - %1)؛
• ماكسيمالدى نەسيە سوماسى - 2500 اە ك- كە دەيىن (ەلدى مەكەن تۇرىنە بايلانىستى)؛
• نەسيە مەرزىمى - 15 جىلعا دەيىن
ايتا كەتەلىك يپوتەكالىق نەسيە مولشەرلەمەسىن تومەندەتەتىن جاڭا ادىستەمە ازىرلەنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.