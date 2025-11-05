ق ز
    ەل تۇرعىندارى پروبلەمالى قارىزىنىڭ ەسەپتەن شىعارىلاتىنى تۋرالى حابارلاما الادى

    استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا قازاقستاندىقتاردىڭ پروبلەمالىق نەسيەلەرىن پرواكتيۆتى تۇردە ەسەپتەن شىعارۋ تەتىگى تۋرالى ايتتى.

    Мәдина Әбілқасымова
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە بارلىق ازامات زاڭداعى بار نورمالار جانە وزدەرىنىڭ پروبلەمالىق قارىزدارىن ەسەپتەن شىعارۋ مۇمكىندىگى تۋرالى بىلە بەرمەيدى.

    - ءبىز پرواكتيۆتى مەحانيزم ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. مىسالى، ازاماتتىڭ ۇزاق مەرزىمدى قارىزى بار جانە ونىڭ نەسيەنى وتەۋگە مۇمكىندىگى جوق بولسا، وعان push-حابارلاما كەلەدى. وندا ول وسى تەتىك ارقىلى ءوز قارىزىن ەسەپتەن شىعارا الاتىنى كورسەتىلەدى. وسىنداي پرواكتيۆتى فورماتتى ەنگىزگىمىز كەلەدى، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى ماجىلىستەگى بريفينگتە.

    قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي push-حابارلامالار فورماتى اگەنتتىك پەن قارجى مينيسترلىگى بىرلەسىپ ازىرلەپ جاتىر.

    ەسكە سالساق اگەنتتىك ءتوراعاسى قازاقستاندا الاياقتار راسىمدەگەن نەسيەلەر سوت شەشىمىنسىز ەسەپتەن شىعارىلاتنى تۋرالى ايتقان ەدى.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

