ەل تۇرعىندارى پروبلەمالى قارىزىنىڭ ەسەپتەن شىعارىلاتىنى تۋرالى حابارلاما الادى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا قازاقستاندىقتاردىڭ پروبلەمالىق نەسيەلەرىن پرواكتيۆتى تۇردە ەسەپتەن شىعارۋ تەتىگى تۋرالى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە بارلىق ازامات زاڭداعى بار نورمالار جانە وزدەرىنىڭ پروبلەمالىق قارىزدارىن ەسەپتەن شىعارۋ مۇمكىندىگى تۋرالى بىلە بەرمەيدى.
- ءبىز پرواكتيۆتى مەحانيزم ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. مىسالى، ازاماتتىڭ ۇزاق مەرزىمدى قارىزى بار جانە ونىڭ نەسيەنى وتەۋگە مۇمكىندىگى جوق بولسا، وعان push-حابارلاما كەلەدى. وندا ول وسى تەتىك ارقىلى ءوز قارىزىن ەسەپتەن شىعارا الاتىنى كورسەتىلەدى. وسىنداي پرواكتيۆتى فورماتتى ەنگىزگىمىز كەلەدى، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى ماجىلىستەگى بريفينگتە.
قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي push-حابارلامالار فورماتى اگەنتتىك پەن قارجى مينيسترلىگى بىرلەسىپ ازىرلەپ جاتىر.
ەسكە سالساق اگەنتتىك ءتوراعاسى قازاقستاندا الاياقتار راسىمدەگەن نەسيەلەر سوت شەشىمىنسىز ەسەپتەن شىعارىلاتنى تۋرالى ايتقان ەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي