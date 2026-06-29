ەلدە قۇنى 1,4 ميلليارد دوللارلىق جەل ەلەكتر ستانسياسى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالاسىنداعى ەڭ اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ءبىرى ىسكە اسىرىلا باستادى.
بۇگىن جامبىل وبلىسىندا قۋاتى 1 گيگاۆاتت (گۆت) بولاتىن جەل ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىنا رەسمي تۇردە ستارت بەرىلدى. قۇنى شامامەن 1,4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا تەڭ جوبا ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندەگى ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعىن رەتتەۋگە باعىتتالعان.
قۇرىلىس الاڭىنا سالتاناتتى كاپسۋلا سالۋ ءراسىمى تەلەموست فورماتىندا ءوتتى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ وكىلى جوبانىڭ نەگىزگى ماكروەكونوميكالىق ماڭىزىنا توقتالدى.
- Masdar كومپانياسىمەن ارىپتەستىك جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكانى دامىتۋعا جانە قازاقستاننىڭ كومىرتەگى بەيتاراپتىعىنا قول جەتكىزۋىنە ىقپال ەتەدى. بۇل جوبا ءوڭىردىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتىپ، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سەكتورىنا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ەلىمىزدىڭ ورنىقتى دامۋىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا دەگەن ازىرلىگىن جوعارى باعالايمىز ءارى ءوز تاراپىمىزدان جوبانىڭ بارلىق كەزەڭىنىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋىنا قاجەتتى قولداۋدى كورسەتەمىز، - دەدى ەنەرگەتيكا ۆيسە-ءمينيسترى سۇڭعات ەسىمحانوۆ.
جوبانىڭ تەحنيكالىق ەرەكشەلىگى - جەل گەنەراتسياسىنىڭ قۋاتتى ونەركاسىپتىك ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەسىمەن قاتار جۇمىس ىستەۋىندە. ەلەكتر ستانسياسى باستاپقى كەزەڭنەن- اق قۋاتى 300 مۆت، سىيىمدىلىعى 600 مۆت/ساعات بولاتىن زاماناۋي ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالادى. مۇنداي اككۋمۋلياتورلاردىڭ بولۋى بالامالى ەنەرگەتيكانىڭ باستى ماسەلەسىن شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى: اۋا رايى قۇبىلعاندا نەمەسە كەشكى ەڭ جوعارى جۇكتەمە كەزىندە دە ەلەكتر ستانسياسى ەنەرگيانى ءبىرىڭعاي ەلەكتر جەلىسىنە تۇراقتى ءارى سەنىمدى تۇردە بەرە الادى.
كونسورتسيۋمنىڭ ينۆەستورلارى مەن اكسيونەرلەرى رەتىندە ب ا ءا- ءنىڭ تازا ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى جەتەكشى كومپانياسى Masdar (ۇلەسى %40)، W Solar قۇرىلىمى (%40)، سونداي-اق «سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ قۇرامىنداعى «Qazaq Green Power» كومپانياسى (%18) جانە قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق دامۋ قورى - KIDF (2%) قاتىسادى.
ەكولوگيالىق تيىمدىلىك تۇرعىسىنان بۇل ەلەكتر ستانسياسى اتموسفەراعا بولىنەتىن كومىرقىشقىل گازىنىڭ كولەمىن جىل سايىن 2,5 ميلليون تونناعا ازايتىپ، قازاقستاننىڭ بەكىتىلگەن مەملەكەتتىك ەكولوگيالىق كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋىنە ىقپال ەتەدى.
قۇرىلىس الاڭدارىن دايىنداۋ جۇمىستارى جوسپارعا سايكەس باستالدى. جەل ەلەكتر ستانسياسىن تولىق كولەمدە كوممەرتسيالىق پايدالانۋعا بەرۋ 2029 -جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىنا جوسپارلانعان.