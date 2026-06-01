ەل قازىناسىنا 11,4 تريلليون تەڭگە تۇسكەن
استانا. قازاقپارات - بيىل بەس اي ىشىندە مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە 11 تريلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قۇيىلىپ، جوسپارداعى كورسەتكىشتەن اسىپ ءتۇستى. بۇل وتكەن جىلعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 16 پايىزعا كوپ.
ياعني رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىسى 100,9 پايىزعا ورىندالىپ، قاراجات كۇتىلگەن مەجەدەن 66 ميلليارد تەڭگەگە ارتىق تۇسكەن. ماماندار مۇنى ەكونوميكالىق ءوسىم، ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ ارتۋى جانە سالىقتىق تۇسىمدەردىڭ كوبەيۋىمەن بايلانىستىرادى. اسىرەسە قوسىلعان قۇن سالىعى، كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى جانە مۇناي ەكسپورتىنا قاتىستى تولەمدەردەن تۇسكەن كىرىس كولەمى ايتارلىقتاي ارتقان.
ال جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر ءتۇسىمى 4 تريلليون تەڭگەدەن اسىپ جىعىلىپ، 2 جارىم پايىزعا ۇلعايعان. ۇكىمەت بيۋدجەت قاراجاتىن جول قۇرىلىسى، ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلاندىرۋ جوبالارىنا باعىتتاۋدى كوزدەپ وتىر.