ەلدە «ءسان-سالتانات سالىعى» قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. Kazinform - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى قوعامدا «ءسان-سالتانات سالىعى» دەپ اتالىپ جۇرگەن نورمالاردىڭ قولدانىلۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
م ك ك- ءنىڭ وندىرىستىك ەمەس تولەمدەردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى گۇلميرا سماعۇلوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭا سالىق ءتۇرى ەمەس. بۇل - قولدانىستاعى سالىق جۇيەسى اياسىندا قىمبات مۇلىككە قاتىستى قولدانىلاتىن جوعارى سالىق مولشەرلەمەلەرى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سالىقتى ەسەپتەگەندە نەگىزگى ولشەم رەتىندە ازاماتتىڭ بارلىق مۇلكىنىڭ جيىنتىق قۇنى الىنادى. ەگەر ونىڭ جالپى قۇنى 450 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، سالىق پروگرەسسيۆتى مولشەرلەمەمەن ەسەپتەلەدى.
- مۇلىكتىڭ قاي وڭىردە ورنالاسقانى ەسكەرىلمەيدى. بەلگىلەنگەن شەكتەن اسقان جاعدايدا ارتىق بولىككە جوعارى مولشەرلەمە قولدانىلادى، - دەدى ول.
قانداي مۇلىك قىمبات سانالادى
جوعارى سالىق سالىناتىن ساناتقا قۇنى بەلگىلەنگەن شەكتەن اساتىن مىنا مۇلىك تۇرلەرى كىرەدى:
* قۇنى 18000 ا ە ك- تەن (شامامەن 77,8 ميلليون تەڭگە) اساتىن اۆتوموبيلدەر؛
* قۇنى 24000 ا ە ك- تەن (شامامەن 103,8 ميلليون تەڭگە) اساتىن ياحتالار مەن اۋە كەمەلەرى؛
* قىمبات الكوگول جانە تەمەكى ونىمدەرى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سالىق ەسەپتەۋ كەزىندە نارىقتىق باعا ەمەس، مەملەكەتتىك باعالاۋ قۇنى نەگىزگە الىنادى. باعالاۋدى ۋاكىلەتتى ورگان جۇرگىزەدى.
بۇل رەتتە تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋدانى، قۇرىلىس سيپاتتامالارى، ورنالاسقان جەرى جانە توزۋ دەڭگەيى سياقتى كورسەتكىشتەر ەسكەرىلەدى.
ەگەر ازاماتتىڭ بىرنەشە جىلجىمايتىن مۇلكى بولسا، ولاردىڭ قۇنى جيىنتىقتالىپ ەسەپتەلەدى. كەيىن سالىق ءاربىر وبەكتىگە پروپورتسيونالدى تۇردە بولىنەدى.
تولەم مەرزىمى جانە جاۋاپكەرشىلىك
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى سالىقتى 1 -قازانعا دەيىن تولەۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالدى. بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن كەشىكتىرىلگەن جاعدايدا بەرەشەك تۋىنداپ، ءوسىمپۇل ەسەپتەلەدى.
ودان كەيىن سالىق تولەۋشىگە حابارلاما جىبەرىلەدى. تولەم جۇرگىزىلمەگەن جاعدايدا بانك شوتتارى بۇعاتتالۋى مۇمكىن، سونداي-اق بەرەشەك ءماجبۇرلى ءوندىرىپ الۋ تارتىبىنە بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سالىق جۇيەسىندەگى 14 اقپاراتتىق پلاتفورما 5 نەگىزگى جۇيەگە بىرىكتىرىلگەنى جايلى حابارلادىق.