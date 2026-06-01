قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان- قىتاي كونسۋلتاسيالارى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 31-مامىرىندا استانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆ پەن ساياسي بيۋرو مۇشەسى، قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى ساياسي-قۇقىقتىق كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى چىن ۋەنشيڭنىڭ توراعالىعىمەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان-قىتاي كونسۋلتاتسيالارى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى ورگان باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن جيىن بارىسىندا ءبىرقاتار وزەكتى ماسەلە قارالدى.
تاراپتار حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتىڭ ءتۇرلى اسپەكتىلەرى، ب ۇ ۇ، ش ى ۇ، ا و س ش ك جانە «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتىن قوسا العاندا، حالىقارالىق، سونداي-اق وڭىرلىك قۇرىلىمدار شەڭبەرىندەگى ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى.
ترانسشەكارالىق قىلمىسپەن كۇرەس، حالىقارالىق لاڭكەستىك جانە ەكسترەميزمگە، سەپاراتيزمگە قارسى ءىس-قيمىل سالالارىندا بىرلەسە كۇش جۇمىلدىرۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
عيزات نۇرداۋلەتوۆ پەن چىن ۋەنشيڭ قازىرگى قىر كورسەتۋلەر مەن قاتەرلەرگە قارسى تۇرۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ديالوگتى جۇيەلى نەگىزدە دامىتۋ، سونىڭ ىشىندە ەكى ەلدىڭ كۇشتىك قۇرىلىمدارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى تۋرالى پىكىرلەستى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن قىتاي اۆتوتاسىمالعا ارنالعان رۇقسات بلانكىلەرىن شەكتەۋسىز الماسۋعا كەلىسكەن ەدى.