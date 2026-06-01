KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان- قىتاي كونسۋلتاسيالارى ءوتتى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 31-مامىرىندا استانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆ پەن ساياسي بيۋرو مۇشەسى، قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى ساياسي-قۇقىقتىق كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى چىن ۋەنشيڭنىڭ توراعالىعىمەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان-قىتاي كونسۋلتاتسيالارى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қауіпсіздік мәселелері бойынша Қазақстан-Қытай консультациялары өтті
    Фото: Ақорда

    قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى ورگان باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن جيىن بارىسىندا ءبىرقاتار وزەكتى ماسەلە قارالدى.

    تاراپتار حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتىڭ ءتۇرلى اسپەكتىلەرى، ب ۇ ۇ، ش ى ۇ، ا و س ش ك جانە «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتىن قوسا العاندا، حالىقارالىق، سونداي-اق وڭىرلىك قۇرىلىمدار شەڭبەرىندەگى ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى.

    ترانسشەكارالىق قىلمىسپەن كۇرەس، حالىقارالىق لاڭكەستىك جانە ەكسترەميزمگە، سەپاراتيزمگە قارسى ءىس-قيمىل سالالارىندا بىرلەسە كۇش جۇمىلدىرۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.

    عيزات نۇرداۋلەتوۆ پەن چىن ۋەنشيڭ قازىرگى قىر كورسەتۋلەر مەن قاتەرلەرگە قارسى تۇرۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ديالوگتى جۇيەلى نەگىزدە دامىتۋ، سونىڭ ىشىندە ەكى ەلدىڭ كۇشتىك قۇرىلىمدارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى تۋرالى پىكىرلەستى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن قىتاي اۆتوتاسىمالعا ارنالعان رۇقسات بلانكىلەرىن شەكتەۋسىز الماسۋعا كەلىسكەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور