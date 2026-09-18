ەلدە اۆياتسيالىق وتىن ءوندىرۋ قانشالىقتى ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا وتاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى ىشكى نارىقتى بەنزينمەن، ديزەل وتىنىمەن جانە اۆياتسيالىق وتىنمەن تولىق كولەمدە قامتاماسىز ەتىپ وتىر ما؟ بۇل سۇراققا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- ىشكى نارىقتىڭ اۆياتسيالىق وتىنعا دەگەن قاجەتتىلىگى دە جۇمىس ىستەپ تۇرعان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ رەسۋرستارى ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى. 2026 -جىلى وتاندىق زاۋىتتاردا شامامەن 825 مىڭ توننا اۆياتسيالىق وتىن ءوندىرۋ جوسپارلانعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆو اقپاراتىنا قاراعاندا، وتاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى وندىرىستىك مۇمكىندىكتەرى مەن نارىق سۇرانىسىنا سايكەس ىشكى نارىقتى مۇناي ونىمدەرىنىڭ نەگىزگى تۇرلەرىمەن قامتاماسىز ەتەدى. 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا 3,7 ميلليون توننا مۇناي ءونىمى ءوندىرىلدى. ونىڭ ىشىندە 1,6 ميلليون توننا بەنزين جانە شامامەن 1,5 ميلليون توننا ديزەل وتىنى بار.
- قاجەتتى جانار- جاعارماي ماتەريالدارىنىڭ قورى قالىپتاستىرىلدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مالىمەتىندە.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى جىل سايىن شامامەن 750 مىڭ توننا اۆياتسيالىق وتىن وندىرەتىنى حابارلاندى. بۇل كولەم ىشكى نارىقتىڭ سۇرانىسىن تولىق جابادى.
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلى اۆياوتىنعا دەگەن جالپى قاجەتتىلىك 1,2 ميلليون تونناعا باعالانىپ وتىر.
ونىڭ ىشىندە شامامەن 680 مىڭ تونناسى ىشكى نارىققا قاجەت بولسا، تاعى 520 مىڭ تونناسى ترانزيتتىك جانە جۇك اۋە تاسىمالدارىنا قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن قاجەت.
قازاقستاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى وتاندىق ازاماتتىق اۆياتسيانىڭ قاجەتتىلىگىن تولىق قامتاماسىز ەتەتىندىكتەن، قوسىمشا يمپورت نەگىزىنەن استانا مەن الماتى اۋەجايلارى ارقىلى وتەتىن حالىقارالىق ترانزيتتىك رەيستەرگە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن قاجەت.
ەسكە سالساق، بيىل ماۋسىم ايىندا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۆياوتىنعا قاتىستى ماسەلەلەردى تولىق شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن مىقتى ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋدى تاپسىردى.