ەلدە اۆياتسيالىق وقۋ ورتالىعى قۇرىلماق
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا حالىقارالىق ستاندارتتار بويىنشا اۆياتسيالىق وقۋ ورتالىعى قۇرىلادى. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن كولىك مينيسترلىگىنە ءتيىستى تاپسىرما بەردى.
اۆياتسيالىق وقۋ ورتالىعى سالانى دامىتىپ، بىلىكتى كادرلار دايارلاۋعا باعىتتالادى. بۇل رەتتە «ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىنا ايرىقشا ءمان بەرىلىپ وتىر. اتالعان وقۋ ورنى وتاندىق اۆياتسيا سالاسى ءۇشىن حالىقارالىق تالاپتارعا ساي سەرتيفيكاتتالعان ماماندار دايارلاۋى قاجەت»، - دەدى پرەمەر-مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا.
