ەلدە 13,5 ميلليون گەكتار جەر قايتا ءبولىندى
استانا. قازاقپارات- اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى 13,5 ميلليون گەكتار جەر قايتا ءبولىندى. ياعني ەل كولەمىندە 5,5 ميلليون گەكتار جايىلىم رەتىندە حالىققا بەرىلسە، تاعى 8 ميلليون گەكتار تاۋار وندىرۋشىلەرگە كونكۋرس نەگىزىندە تاپسىرىلدى.
جالپى 2022 -جىلدان بەرى مەملەكەت مەنشىگىنە 15,5 ميلليون گەكتار جەر قايتارىلدى. بۇل جۇمىستار پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا جۇكتەگەن تاپسىرماسى شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىپ وتىر.
سونىمەن قاتار قازىر بوس جاتقان القاپتار عارىشتىق مونيتورينگ جانە گەواناليتيكا ارقىلى انىقتالادى. ال وندىرىستىك پروتسەستە جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق جۇيەلەر قولدانىلادى. دالىرەك ايتساق، رەسۋرستاردى باسقارۋ جانە سەلەكسيادان باستاپ، ەگىستىكتىڭ جاي-كۇيىن باقىلاۋ، شارۋاشىلىقتاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا دەيىنگى جۇمىستار جاڭاشىل تەحنولوگيا ارقىلى ىسكە اسادى.