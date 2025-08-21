ۇكىمەتتە ىشكى قاجەتتىلىكتەردى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قارالدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار ەنەرگەتيكا ۆيتسە- ءمينيسترى الىبەك جاماۋوۆ پەن قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ، ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحي، قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - قايرات بيجانوۆا، سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شەكارا قىزمەتى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتاندىق ج ج م نارىعىنداعى اعىمداعى جاعداي بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كۇن تارتىبىندە ىشكى نارىقتى جانار-جاعارمايمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە شەكارا ماڭى وبلىستارىنداعى مۇناي ونىمدەرىنىڭ اينالىمىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نارىقتاعى جاعداي تۇراقتى، قاجەتتى وتىن قورى جەتكىلىكتى.
جيىن سوڭىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا مۇناي ونىمدەرىنىڭ زاڭسىز اعىنىنا جول بەرمەۋ جانە مەملەكەتتىك شەكارادا باقىلاۋدى، ونىڭ ىشىندە وڭىرلەردە تاۋارلار قوزعالىسى مەن وتىن شىعىنىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ ارقىلى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ بويىنشا ەگجەي-تەگجەيلى جوسپار ازىرلەۋدى تاپسىردى.
رومان سكليار مەملەكەتتىڭ باستى مىندەتى ىشكى قاجەتتىلىكتەردى قامتاماسىز ەتۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. باعاداعى الشاقتىق پەن لوگيستيكا تاپشىلىقتىڭ پايدا بولۋىنا جاعداي جاساماۋى كەرەك.
اتالعان ماسەلە ۇكىمەتتىڭ باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەلىك ولجاس بەكتەنوۆ جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار سالاسىن دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزگەن ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا