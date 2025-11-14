ۇكىمەت كوشپەلى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا نازار اۋدارماق
استانا. قازاقپارات - 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا اگروبيزنەستى قولداۋ مەن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوباسىن ازىرلەۋ باستالدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى 8 -قىركۇيەكتەگى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا بەرىلگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا اگروبيزنەستى قولداۋ مەن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوباسىن ازىرلەۋ باستالدى. قۇجاتتى دايىنداۋ ءۇشىن قۇرامىنا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، وبلىستار اكىمدىكتەرىنىڭ، عىلىمي جانە قارجى ۇيىمدارىنىڭ، رەسپۋبليكالىق مال شارۋاشىلىعى پالاتالارىنىڭ (ءبىر وركەشتى جانە قوس وركەشتى تۇيەلەر پالاتاسىن قوسا العاندا)، سونداي-اق پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ وكىلدەرى كىرگەن جۇمىس توبى قۇرىلدى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ دەرەگىنشە، كەشەندى جوسپار جوباسىندا تۇيە شارۋاشىلىعىن قوسا العاندا، مال شارۋاشىلىعىنىڭ بارلىق باعىتتارىن قولداۋ مەن دامىتۋ شارالارى كوزدەلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋعا جەڭىلدەتىلگەن جانە ۇزاق مەرزىمدى كرەديت بەرۋ، «دامۋ» قورى ارقىلى كەپىلدەندىرۋ تەتىگىن ەنگىزۋ (قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى - %80 دەيىن)، سالالىق قىزمەتكەرلەردىڭ وتباسىلارى ءۇشىن الەۋمەتتىك جاعداي جاساۋ، ءداستۇرلى جايىلىمدىق پايدالانۋ جۇيەسىن بەيىمدەي وتىرىپ، كوشپەلى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ، سالانى بىلىكتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە سەلەكسيا مەن گەنەتيكا سالاسىنداعى عىلىمي سۇيەمەلدەۋدى دامىتۋ بار. سونىمەن قاتار كەشەندى جوسپاردا جەمشوپ ءوندىرىسىن دامىتۋعا جانە تۇراقتى جەمشوپ بازاسىن قامتاماسىز ەتەتىن وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
- قۇجاتقا قوسىمشا تۇردە وتاندىق تۇقىمداردىڭ گەنەتيكالىق الەۋەتىن ارتتىرۋ، تۇيە ءسۇتىن قايتا وڭدەۋدى دامىتۋ جانە سالا ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەڭەيتۋ بويىنشا شارالار ەنگىزىلدى. بۇل باعىتتار زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە دايىن ءونىم ساپاسىن ارتتىرۋ ارقىلى ىسكە اسىرىلادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن تۇيە ءتولىن ساتىپ الۋ سۋبسيدياسى ءبىر باسقا 175 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي