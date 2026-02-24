ۇكىمەت جاڭا وندىرىستەردى ىسكە قوسۋدى جەدەلدەتپەك
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى شتابتىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا حيميا ونەركاسىبىن دامىتۋ ماسەلەسى قارالدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
نەگىزگى كاسىپورىندارداعى بولجامدار مەن سالىمدار تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە- ءمينيسترى ولجاس ساپاربەكوۆ باياندادى. 2025 -جىلعى قورىتىندى بويىنشا سالادا %9,8 ءوسىم بار. ءوندىرىس كولەمى - 1,5 تريلليون تەڭگە. بۇل 2024 -جىلعى دەڭگەيدەن %41- عا جوعارى (1,1 تريلليون تەڭگە). وڭدەۋ سەكتورىنداعى حيميا ونەركاسىبىنىڭ ۇلەسى ءبىر جىل بۇرىنعى %4,6- عا قاراعاندا %5,2- عا وسكەن. جالپى، سوڭعى بەس جىلدا سالا تۇراقتى وڭ ديناميكانى كورسەتىپ وتىر.
كاسىپورىنداردىڭ بولجامىنا سايكەس، 2026 -جىل سوڭىندا ءونىمنىڭ بارلىق نەگىزگى ءتۇرى بويىنشا ءوسىم بولۋى مۇمكىن، ماسەلەن: امموفوس - 3,8، سەليترا - 8,2، سارى فوسفور - 6,7، پوليپروپيلەن - 25,2، كۇكىرت قىشقىلى - 20,1، ناتري سيانيدى - 70,5، حروم وكسيدى - 0,6، كاۋستيكالىق سودا - 10,4 پايىز.
جاڭا وندىرىستەردىڭ ىسكە قوسىلۋى دا سالاداعى ديناميكاعا ۇلەس قوسادى.
بيىل «ەۆروحيم» ج ش س- ءنىڭ جاڭا كۇكىرت قىشقىلى زاۋىتى قوسىمشا 600 مىڭ توننا كۇكىرت قىشقىلىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرمەك. ەكىنشى جارتىجىلدىقتا جامبىل مەن تۇركىستان وبلىستارىندا ناتريي ءتسيانيدىن ءوندىرۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىن، سونداي-اق سۋتەگى اسقىن توتىعى مەن ناتري پەرسۋلفاتىن ءوندىرۋدىڭ جاڭا قۋاتىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سالاداعى وڭ ديناميكانى ساقتاۋ ءۇشىن جۇيەلىك ماسەلەلەردى شەشۋ قاجەت. ۆيتسە- مينيستر ولجاس ساپاربەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، تەحنيكالىق كۇكىرتكە دەگەن جوعارى سۇرانىسقا وراي ىشكى نارىقتى بارىنشا قامتاماسىز ەتىپ، باسەكەگە قابىلەتتى باعا قالىپتاستىرۋ تەتىگىن ازىرلەۋ ءۇشىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن جانە قازمۇنايگازبەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋ تالابى تۋىنداپ وتىر. جىل سايىن شامامەن 4 ميلليون توننا كۇكىرت وندىرىلەدى دەسەك، ونىڭ %10- ى (400 مىڭ تونناسى) ىشكى تۇتىنۋعا كەتەدى. ال 2030 -جىلعا قاراي كەيبىر كاسىپورىننىڭ قاجەتتىلىگى 2 ميلليون تونناعا جەتۋى مۇمكىن. بۇل ءوندىرىستى كەڭەيتۋ مەن سالانى دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىك بەرەدى.
تالقىلاۋعا كاۋستيك، «قازاتوم ونەركاسىپ» ۇ ا ك، قازازوت جانە قازفوسفات كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ، سالانى دامىتۋداعى وزەكتى ماسەلەلەردى اتاپ ءوتتى.
ماسەلەن، قازفوسفات ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ، 2029 -جىلعا قاراي تىڭايتقىش شىعارۋدى ەكى ەسە ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسى جوسپار شەڭبەرىندە تاراز قالاسىندا قۋاتى 800 مىڭ توننا بولاتىن كۇكىرت قىشقىلى زاۋىتى سالىنۋدا. جاڭاتاس قالاسىنداعى حيميالىق كەشەندە 800 مىڭ توننادان ەكى سەح قۇرۋ كوزدەلگەن. ءوسۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن شيكىزات بازاسىن نىعايتۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
بيزنەس وكىلدەرى كوتەرگەن تاقىرىپتاردىڭ ىشىندە ەلەكتر ەنەرگياسى باعاسىن بەلگىلەۋدىڭ اشىقتىعى، ويتكەنى، ولاردىڭ ناقتى قۇنى ءبىر-ەكى ايدان كەيىن عانا بەلگىلى بولادى، سونداي-اق جاڭا ءوندىرىستى ىسكە قوسۋدى كۇردەلەندىرە تۇسەتىن پرەكۋرسورلار اينالىمىن ليتسەنزيالاۋداعى قيىندىقتار بار.
ۆيتسە-پرەمەر كەڭەس سوڭىندا بەيىندى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بيزنەس كوتەرگەن ماسەلەلەردى پىسىقتاۋدى، سونىڭ ىشىندە كاسىپورىندارعا ءوندىرىستى جوسپارلاۋ ءۇشىن تاريفتى تاۋلىكتىڭ قاراڭعى جانە جارىق ۋاقىتتارى بويىنشا سارالاۋ مۇمكىندىگىن بەرۋدى، ىشكى نارىقتى كۇكىرتپەن قامتاماسىز ەتۋدە باسەكەلەس باعامەن ارتىقشىلىق بەرۋ تەتىگىن ازىرلەۋدى، توللينگتىك وپەراتسيالار بويىنشا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋدى جانە ۇلتتىق رەجيمنەن الىپ تاستاۋ نورماسىن ۇزارتۋ جونىندە ۇسىنىس دايىنداۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك مۇناي-گاز-حيميا ونەركاسىبى تۋرالى زاڭ جوباسى ازىرلەنىپ جاتىر.