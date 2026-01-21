ۇكىمەت جاڭا سالىق كودەكسىمەن بايلانىستى ۇسىنىستاردى قايتا قارايدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ورىنباسارى سەرىك جۇمانعارينگە جاڭا سالىق كودەكسىن مۇددەلى توپتارمەن قايتا پىسىقتاپ شىعۋدى تاپسىردى.
- جاڭا سالىق كودەكسى وزگەرمەيتىن قاعيدالاردىڭ جيىنتىعى رەتىندە قابىلدانباۋى كەرەك، بۇل تۋرالى پرەزيدەنت ەرەكشە اتاپ ءوتتى. سەرىك ماقاش ۇلى، وسىعان بايلانىستى سىزگە جۇرتشىلىق پەن بيزنەس تاراپىنان كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى جيناقتاپ، مۇقيات تالداۋدى تاپسىرامىن. «اتامەكەن» ۇلتتىق پالاتاسىنىڭ وكىلدەرىن، ەكونوميستەر مەن ساراپشىلاردى تارتا وتىرىپ، جۇيەلى ءارى ۇيلەسىمدى جۇمىس جاساۋى كەرەك. بۇگىن ۇكىمەتتە وسىنداي العاشقى كەزدەسۋ وتكىزەسىز، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا.
بۇل ىسكە وڭىرلەر دە تارتىلماق.
- وڭىرلەردى دە وسى جۇمىسقا بەلسەندى تارتۋ قاجەت. قوعامنىڭ كوتەرىپ وتىرعان ماسەلەلەرىن جەدەل قاراۋ كەرەك. ناتيجەسى بويىنشا ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزىڭىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ەسكە سالساق، كەشەگى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا سالىق كودەكسىن قولدانۋ كەزىندە جۇرتتىڭ سىن- ۇسىنىستارى مۇقيات زەردەلەنىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەتىنىن ايتقان ەدى.