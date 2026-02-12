ۇكىمەت جاڭا قۇرىلتايدىڭ الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن توقتاتادى
استانا. KAZINFORM - جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا ۇكىمەت جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن دوعارادى.
اتالعان نورما بۇگىن جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ «ۇكىمەت» بولىمىندەگى 69-باپتا جازىلعان.
سونىمەن قاتار، ۇكىمەت جانە ونىڭ كەز كەلگەن مۇشەسى وزدەرىنە جۇكتەلگەن فۋنكسيالاردى ودان ءارى ورىنداۋ مۇمكىن ەمەس دەپ ەسەپتەسە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە ورنىنان ءتۇسۋ تۋرالى مالىمدەمە بەرۋگە قۇقىلى.
مۇنىمەن قوسا، قۇرىلتاي ۇكىمەتكە سەنىمسىزدىك ۆوتۋمىن بىلدىرگەن جاعدايدا ۇكىمەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە ورنىنان ءتۇسۋ تۋرالى مالىمدەيدى. ورنىنان ءتۇسۋدى قابىلداۋ نەمەسە قابىلداماۋ تۋرالى ماسەلەنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ون كۇن ىشىندە قارايدى.
اتاپ ايتقاندا، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورنىنان ءتۇسۋىن قابىلداۋ بۇكىل ۇكىمەتتىڭ وكىلەتتىگى توقتاتىلعانىن بىلدىرەدى. ۇكىمەتتىڭ نەمەسە ونىڭ مۇشەسىنىڭ ورنىنان ءتۇسۋى قابىلدانباعان جاعدايدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى وعان مىندەتتەرىن ودان ءارى اتقارۋدى تاپسىرادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ءوز باستاماسىمەن ۇكىمەتتىڭ وكىلەتتىگىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋعا جانە ونىڭ كەز كەلگەن مۇشەسىن لاۋازىمىنان بوساتۋعا قۇقىلى. پرەمەر-ءمينيستردى لاۋازىمىنان بوساتۋ بۇكىل ۇكىمەتتىڭ وكىلەتتىگى توقتاتىلعانىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن قۇجات جوباسىندا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ