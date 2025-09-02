كەيبىر كوپ بالالى وتباسى قوسىمشا مەملەكەتتىك قولداۋدان قاعىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كوپ بالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن كەيبىر قوسىمشا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى قايتا قارالدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءمالىم ەتتى.
- ەگەر كوپ بالالى وتباسىنىڭ تۇرمىس دەڭگەيى جوعارى بولسا، ياعني وتباسى مۇشەلەرىنىڭ جان باسىنا شاققانداعى تابىسى 4 ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن اسسا، بۇل دەگەنىمىز ءار ادامعا شاققاندا 200 مىڭ تەڭگەدەن ارتىق دەگەن ءسوز. مىسالى، 10 ادامنان تۇراتىن وتباسى جالپى 2 ميلليون تەڭگە تابىس تاپسا، ەكى جانە ودان دا كوپ جىلجىمايتىن مۇلكى، ەكى جانە ودان دا كوپ اۆتوكولىگى بولسا، ول جوعارى تۇرمىس دەڭگەيىندەگى وتباسى بولىپ سانالادى. بۇل ساناتتاعى وتباسىلار، كوپ بالالى مارتەبەسىنە قاراماستان، قوسىمشا قولداۋ شارالارىن الا المايدى، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا پارلامەنتتىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە تۇرىپ.
سونداي-اق مينيستر كەيبىر كوپ بالالى وتباسى قاعىلاتىن قوسىمشا قولداۋ شارانىڭ اراجىگىن اجىراتىپ بەردى.
- مىسال، بەلگىلى ءبىر مەرەكەگە وراي ءبىرجولعى تولەم بەرىلمەيدى. سول سەكىلدى 8 -ناۋرىزدا كوپ بالالى انالاردى قۇتتىقتاۋ نەمەسە مەكتەپكە قاجەتتى پورتفەل مەن باسقا دا قۇرال-جابدىق بەرۋ. ولار ەندى وزدەرى قامتاماسىز ەتەدى. جالپى كوپ بالالى انا مارتەبەسىنە بايلانىستى تولەنەتىن بارلىق تولەم سول كۇيىندە ساقتالادى، بۇرىنعىداي الا بەرەدى. ماسەلەن، 10 بالاسى بار كوپ بالالى وتباسىعا بەرىلەتىن اي سايىنعى تولەم 120 مىڭ تەڭگەدەن استام، ياعني ءار بالاعا 15 مىڭ تەڭگە الۋدى جالعاستىرادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن كوپ بالالى وتباسىلار مەن ماراپاتتالعان انالارعا قانداي جاردەماقى تولەنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلىمىزدە التى ايدىڭ ىشىندە كوپ بالالى وتباسىلار مەن ناگرادتالعان انالار 253 ميلليارد تەڭگەدەن استام جاردەماقى الدى.
