كەنيا پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتو قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتو قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەتتىك ساپارمەن استاناعا كەلگەن ۋيليام ساموەي رۋتونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قارسى الدى.
- ەرتەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى. سونىمەن قاتار ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنىن جاريالادى.