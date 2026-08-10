ەكى مىڭنان استام قانداس مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىن يەلەندى
استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىندا جالپى بولىنگەن گرانتتىڭ %4- ى قانداستارعا باعىتتالدى. بيىل اتالعان كۆوتا اياسىندا بارلىعى 2497 گرانت ءبولىنىپ، ونىڭ %95,2 يگەرىلدى. وسىلايشا 2378 قانداس تالاپكەر قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇستى. بۇل تۋرالى وتانداستار قورى حابارلادى.
- 2026 -جىلى %4 كۆوتا بويىنشا بولىنگەن 2497 گرانتتىڭ 2378- ءى يگەرىلدى. بۇل كورسەتكىش كۆوتا تاريحىنداعى ەڭ جوعارى ناتيجەلەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. بولىنگەن ورىنداردىڭ باسىم بولىگى تەحنيكالىق، جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق جانە پەداگوگيكالىق باعىتتارعا تيەسىلى، - دەيدى وتانداستار قورى.
گرانت يەلەنگەن قانداستاردىڭ ەڭ كوبى ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارىنا تۇسكەن - 667 ادام. سونىمەن بىرگە، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار باعىتىندا - 415, جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكا ماماندىقتارىندا - 367, پەداگوگيكالىق عىلىمدار بويىنشا - 489 تالاپكەر ءبىلىم الاتىن بولدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن 108, قىزمەت كورسەتۋ باعىتىن - 87, الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپارات ماماندىقتارىن - 60 تالاپكەر تاڭداعان.
سوڭعى بەس جىلداعى كورسەتكىشتەر قانداستارعا ارنالعان گرانتتاردىڭ يگەرىلۋ دەڭگەيى ايتارلىقتاي ارتقانىن كورسەتەدى. ماسەلەن، 2022 -جىلى 2220 گرانتتىڭ 654- ءى عانا يگەرىلىپ، كورسەتكىش %29,5 بولعان ەدى. ال 2024 -جىلى بۇل دەڭگەي %60- عا، 2025 -جىلى - %79,8- عا جەتسە، بيىل - %95,2- عا دەيىن ءوستى.
- يگەرىلۋ كورسەتكىشىنىڭ ارتۋى - سوڭعى جىلدارى قابىلدانعان ناقتى شارالاردىڭ ناتيجەسى. 2023 -جىلعا دەيىن گرانتتاردىڭ يگەرىلۋ دەڭگەيى %40- عا دا جەتپەيتىن. ونىڭ باستى سەبەپتەرى - قانداستار تۇراتىن شەت ەلدەردە قازاقشا تولىققاندى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەر تاپشىلىعى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ سايكەسسىزدىگى، قازاقستان تاريحى ءپانىنىڭ شەتەلدە وقىتىلماۋى، سونداي-اق ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدە (ۇ ب ت) بارلىق پاننەن شەكتى بال جيناۋ تالابى ەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى قور.
قور باستاماسىمەن قانداس تالاپكەرلەرگە قاتىستى ءبىرقاتار نورماتيۆتىك جەڭىلدىك كۇشىنە ەنگەن. اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلى قانداستار ءۇشىن ۇ ب ت- داعى ءار ءپان بويىنشا شەكتى بال تالابى الىنىپ تاستالسا، 2025 -جىلدان باستاپ، وقۋ ساۋاتتىلىعى جانە ەكى بەيىندى ءپان بويىنشا عانا تەست تاپسىراتىن بولدى.
- قابىلدانعان شارالار ەتنيكالىق قازاقتاردىڭ تاريحي وتانىندا ساپالى جوعارى ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن ايتارلىقتاي كەڭەيتتى. «وتانداستار قورى» الداعى ۋاقىتتا دا قانداستاردىڭ ءبىلىم الۋىنا جاردەمدەسۋ، ولاردىڭ بەيىمدەلۋى مەن ەل يگىلىگىنە قىزمەت ەتۋى ءۇشىن قاجەتتى جاعداي جاساۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرادى، - دەپ جازىلعان قور حابارىندا.
ايتا كەتەيىك، 7-تامىزدا ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى شىقتى. بيىل 75 مىڭنان استام تالاپكەر ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
اۆتورلار
ايجان سەرىكجان قىزى