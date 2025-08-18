ەكى عاسىرعا جۋىق تاريحى بار اۋىلدا جاڭا اكىم سايلاندى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ءۇش اۋدانىندا جاڭادان اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋ وتكىزىلدى.
ب ق و اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسياسىنان ءمالىم ەتكەنىندەي، بوكەي ورداسى اۋدانى وردا اۋىلدىق وكرۋگى اكىمى بولۋ ءۇشىن ءۇش كانديدات سايلاۋعا ءتۇستى.
سايلاۋ قورىتىندىسىندا داۋىس بەرۋشىلەردىڭ 83,27 پايىزى عايسا ماحيموۆتى قولدادى.
وسىعان دەيىن حان ورداسى تاريحي- مادەني، ارحيتەكتۋرالىق- ەتنوگرافيالىق مۋزەي- قورىعىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان عايسا تەمىربولات ۇلى ەندى تاريحي اۋىلعا جەتەكشىلىك ەتەتىن بولادى.
الداعى جىلى جاڭگىر حان ىرگەسىن قالاعان وردا اۋىلىنا 200 جىل تولادى.
سونداي-اق ءبورلى اۋدانىندا نۇرلان عازييەۆ قايتادان كەڭتۇبەك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى بولىپ سايلاندى. ال ازات قوجانيازوۆ دوستىق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى.
جانىبەك اۋدانىندا اقوبا اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ تۇرعىندارى نۇرلىبەك جاكينگە قايتادان سەنىم ارتتى.
اۆتور
عايساعالي سەيتاق