ەكونوميكانى دامىتۋعا 3,7 تريلليون تەڭگە: بيۋدجەتتىڭ باسىم بولىگى قايدا جۇمسالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2027 -جىلى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن دامىتۋعا 3,7 تريلليون تەڭگە باعىتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. قاراجات كولىك ينفراقۇرىلىمىن، اۋىل شارۋاشىلىعىن، ونەركاسىپ پەن قۇرىلىستى، كاسىپكەرلىكتى جانە سيفرلىق دامۋدى قولداۋعا جۇمسالادى. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ايتىپ بەردى.
ۆيتسە- ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ءىرى جوبالاردىڭ اياقتالۋى مەن قارجىلاندىرۋدىڭ بالامالى تەتىكتەرىنە كوشۋ ەسەبىنەن 2028-2029 -جىلدارى شىعىستار تومەندەيدى.
— شىعىستاردىڭ نەگىزگى كولەمى كولىك ينفراقۇرىلىمىنا، اۋىل شارۋاشىلىعىنا، ونەركاسىپكە، كاسىپكەرلىككە جانە سيفرلىق دامۋعا باعىتتالادى. كولىك سالاسىندا اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى مەن شەكارا بولىمشەلەرىنىڭ قۇرىلىسى جالعاسۋدا. بۇل ماقساتتارعا 447 ميلليارد تەڭگە، ال رەسپۋبليكالىق اۆتوموبيل جولدارىنا — 105 ميلليارد تەڭگە كوزدەلىپ وتىر، — دەدى ابزال بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا وتكەن بيۋدجەت تانىستىرىلىمىندا.
اۋىل شارۋاشىلىعىندا اگروونەركاسىپتىك كەشەن جوبالارىن قولداۋعا 372 ميلليارد تەڭگە، اگروونەركاسىپتىك كەشەندى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن دامۋ ينستيتۋتتارىن كاپيتالداندىرۋعا — 200 ميلليارد تەڭگە جوسپارلانعان.
ونەركاسىپ پەن قۇرىلىستى قولداۋعا 411 ميلليارد تەڭگە كوزدەلگەن. قاراجات وڭدەۋ ونەركاسىبىن، تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە باسقا دا جوبالاردى دامىتۋعا باعىتتالادى.
سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جالعاسادى. ونىڭ ىشىندە، جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە عارىش سالاسىنداعى جاڭا جوبالارعا باسا ءمان بەرىلەدى.
— ءبىز ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىن پايدالانامىز. مىسالى، حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنىڭ قارىزدارى ەسەبىنەن ادامي كاپيتالدى، كاسىپكەرلىكتى جانە نارىقتى دامىتۋ جونىندەگى جوبا كوزدەلگەن. جوبا اقپاراتتىق تەحنولوگيالار قىزمەتتەرىنىڭ ونىمدىلىگى مەن ەكسپورتىن ءوسىرۋدىڭ نەگىزگى تەحنولوگياسى رەتىندە جاساندى ينتەللەكتكە باعدارلانعان. بۇل بىزگە جىل سايىن 6,5 مىڭ مامان دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءقازىر كەلىسىم راتيفيكاتسيالانىپ جاتىر، — دەدى ا. بەيسەنبەك ۇلى.
وسىلايشا 2027 -جىلى ناقتى سەكتوردىڭ شىعىستارى جالپى العاندا 2026 -جىلعا قاراعاندا 0,6 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايادى.
ايتا كەتەيىك، قارجى ۆيتسە- ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا «2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭ جوباسىن تانىستىردى.
ەلىمىزدە كەلەسى جىلى الەۋمەتتىك كومەككە 6,9 تريلليون تەڭگە بولىنەدى.
سونداي- اق، وڭىرلەردى قولداۋعا جىل سايىن بيۋدجەتتىڭ تورتتەن ءبىر بولىگى نەمەسە 7,4 تريلليون تەڭگە (%24,8) جىبەرىلەدى.