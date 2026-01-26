كونستيتۋتسيالىق تۇزەتۋلەر جاستار قۇقىعىن قورعاپ، ءبىلىم مەن شىعارماشىلىق ەركىندىكتى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسياعا ءدىندى مەملەكەتتەن بولەتىن جانە زياتكەرلىك مەنشىكتى قورعاۋدى كۇشەيتەتىن ءبىلىم بەرۋدىڭ زايىرلى سيپاتىن بەكىتەتىن تۇزەتۋلەر قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە دامۋىنا ىقپال ەتەتىن بولادى.
مۇنداي پىكىردى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا «كەلەشەك» جاستار كەڭەسىنىڭ باسشىسى گۇلزيرا اتابايەۆا ايتتى.
- ءبىلىم بەرۋدىڭ زايىرلى سيپاتىن ناقتى تۇردە بەكىتۋ جونىندەگى ۇسىنىس جاستار ءۇشىن اسا ماڭىزدى ءارى ۋاقتىلى قادام. بۇل ابستراكتىلى ماسەلە ەمەس، ناقتى پراكتيكالىق ءىس. مەكتەپ تەڭ مۇمكىندىكتەر كەڭىستىگى، داستۇرلەرگە قۇرمەت ساقتالاتىن، الايدا قانداي دا ءبىر كوزقاراستى تاڭۋ نەمەسە راديكالدى ىقپالدارعا جول بەرىلمەيتىن ورتا بولۋى ءتيىس. كونستيتۋتسيادا تىكەلەي نورمانىڭ بەكىتىلۋى تاربيە مەن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى ءۇشىن ايقىن باعدار بولادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول ءوز سوزىندە ءدىن مەن مەملەكەتتىڭ ءبولىنۋ قاعيداتىن ناقتى ءارى ءبىر ءماندى تۇردە بەكىتۋ جونىندەگى ۇسىنىس تا ەرەكشە ماڭىزدى. بۇل ار- وجدان بوستاندىعىن شەكتەۋ ەمەس، كەرىسىنشە، ونى قورعاۋ. جاستار ءۇشىن بۇل مەملەكەتتىڭ بارشاعا بەيتاراپ ءارى تەڭ قارايتىنىنىڭ كەپىلى. مۇنداي سەزىمتال سالاداعى كونستيتۋتسيالىق نورمالاردىڭ ايقىندىعى قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتىپ، بيلىك ينستيتۋتتارىنا سەنىمدى ارتتىرادى دەپ اتاپ ءوتتى.
- سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك وقۋ ورىندارىندا تەگىن ورتا ءبىلىم الۋ كەپىلدىگىن ساقتاۋ جانە ەلىمىزدە ورتا ءبىلىمنىڭ مىندەتتى ەكەندىگىن بەكىتۋ ادىلەتتى قادام. بۇعان قوسا، شىعارماشىلىق ەركىندىك، ءسوز بوستاندىعى جانە زياتكەرلىك مەنشىكتى قورعاۋ كەپىلدىكتەرىن كۇشەيتۋ باستاماسى قولداۋ تاپتى، - دەدى سپيكەر.
سونداي- اق ول سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە ءبىز الەمدىك ۇردىستەرگە ىلەسىپ قانا قويماي، سول ۇردىستەردى ءوزىمىز قالىپتاستىرۋىمىز قاجەت. ۇسىنىلعان باستامالار قوعامنىڭ ايقىن ەرەجەلەرگە، كۇشتى ءارى ادىلەتتى، بولاشاققا باعدارلانعان مەملەكەتكە دەگەن سۇرانىسىن كورسەتەدى. كونستيتۋتسيادا وسى نورمالاردى بەكىتۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتى دامۋ قۇندىلىقتارىن نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولاتىنىن ايتتى.