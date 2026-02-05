كونستيتۋتسيا ماتىنىنە تالداۋ جاسالدى: جۇمىس توبىنا كىمدەر جۇمىلدىرىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين قولدانىستاعى كونستيتۋتسيا ماتىنىنە قاتىستى عالىمداردىڭ ۇسىنىسىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- ال بۇل جۇمىس بىرەۋلەر ويلاعانداي ءبىر-ەكى اپتا بۇرىن ەمەس، بىرنەشە اي بۇرىن باستالعان بولاتىن. بىلتىر قازان ايىندا e-Otinish پلاتفورماسى ارقىلى نارىكبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى مارات احماديدان وسىنداي ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى. وندا 15 بەتتەن تۇراتىن ارنايى تالداۋدى جولدادى. ول تالداۋدا قازىرگى قولدانىستاعى كونستيتۋتسياداعى تەرمينولوگيالىق تۇرعىدان جىبەرىلگەن قاتەلىكتەر مەن اۋدارما ماسەلەسىنە نازار اۋدارىپ، كولەمدى تالداۋ جاسادى. جالپى، ءار وتىنىشپەن تانىسىپ وتىردىق. مارات احمادي جىبەرگەن ۇسىنىستارمەن تانىسقاننان كەيىن، ول ازاماتتى اقورداعا ارنايى شاقىرىپ، پىكىر الماستىق، - دەدى ە. قارين.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تۇرعىدا 1995 -جىلى قابىلدانعان اتا زاڭ ماتىنىندەگى تىلدىك جانە قۇقىقتىق-تەرمينولوگيالىق قاتەلىكتەرگە، ماعىنالىق جانە ۇعىمدىق دالسىزدىكتەرگە، ستيليستيكالىق-گرامماتيكالىق سايكەسسىزدىكتەرگە، قۇقىقتىق- لينگۆيستيكالىق قايشىلىقتارعا نازار اۋدارىلدى.
- سودان سوڭ نارىكبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىسى تالعات ماقسۇت ۇلىمەن جولىعىپ، ۋنيۆەرسيتەت بازاسىندا كونستيتۋتسيا ءماتىنىن رەداكسيالايتىن جۇمىس توبىن قۇرۋعا كەلىستىك. وسىلايشا، قاراشا ايىنىڭ باسىندا ءتيىستى جۇمىس باستالىپ كەتتى. جۇمىس توبىنا نارىكبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مارات احمادي، نۇرجان ەشنيازوۆ، الماس جۇماعالي، اباي ابىلاي ۇلى سەكىلدى قۇقىقتانۋشى عالىمدارى مەن بىلىكتى وقىتۋشىلارى ەندى. جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا جۇمىس توبىنا باسقا دا بەلگىلى عالىمدار مەن ءتىل ماماندارى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، پارلامەنت پەن ۇكىمەتتىڭ بىلىكتى قىزمەتكەرلەرى قوسىلىپ، توپتىڭ اۋقىمى كەڭەيدى. اتاپ ايتقاندا، جۇمىس توبىنىڭ قۇرامىنا پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى، بەلگىلى عالىم-جۋرناليست باۋىرجان جۇماحان ۇلى وماروۆ، ەربول ءابدىراسىلوۆ، ەربول تىلەشيەۆ، تالعات نارىكبايەۆ، نۇرلان وقا ۇلى، مۇرات قايىربەك، مادينا وسپانالى سەكىلدى ازاماتتار قوسىلدى. وسى جۇمىستىڭ ارتىندا قانشاما ادامنىڭ جۇمىسى تۇرعانىن كورسەتۋ ءۇشىن بۇل ازاماتتاردىڭ اتى-ءجونىن ادەيى اتاپ وتىرمىن. بۇل - وسى ىسكە اتسالىسىپ جاتقان ازاماتتاردىڭ ءبىر توبى عانا، ياعني كوپشىلىكتىڭ تالقىسىنا ۇسىنىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى نۇسقاسى بويىنشا جان-جاقتى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
وسى ورايدا ەرلان قارين وسى جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءماتىنى 1995 -جىلى قابىلدانعان اتا زاڭمەن سالىستىرعاندا ساپالىق، مازمۇندىق تۇرعىدان جاقسارعانىن جانە ۇعىنىقتى، تۇسىنىكتى بولا تۇسكەنىن ايتتى.
- مۇنى الەۋمەتتىك جەلىدەگى كوپتەگەن ازاماتتار مويىنداپ وتىر. تاعى دا قايتالاپ ايتامىن، بۇل - ءبىر- ەكى اپتادا ەمەس، بىرنەشە ايعا سوزىلعان كۇردەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى 1995 -جىلعى كونستيتۋتسيادان ورەسكەل قاتەلەر انىقتالعانىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ