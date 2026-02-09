كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندەگى ماتىندەرىن جەتىلدىرۋ ۇزدىكسىز ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندەگى ماتىندەرىن جەتىلدىرۋ جۇمىسى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 10- وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ايتتى.
- كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندەگى ماتىندەرىن جەتىلدىرۋ جۇمىسى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ كەلەدى. جۇمىس توپتارى قۇقىقتىق نورمالاردىڭ تۇجىرىمدارىن وڭتايلاندىرۋ جانە ولاردىڭ مازمۇنىن بارشاعا تۇسىنىكتى ەتۋ ماقساتىندا قاجەتتى شارالار قابىلداپ وتىر. تەرميندىك جانە سەمانتيكالىق بىرىزدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باسا نازار اۋدارىلىپ جاتىر. وسىلايشا، ۇكىمەت، پارلامەنت، پرەزيدەنت اكىمشىلىگى بولىمدەرىنىڭ ماماندارى، كوستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ رەداكسيالىق-تەرمينولوگيالىق جۇمىس توبى، حالىقارالىق «قازاق» ءتىلى قوعامى، جاڭا اتا زاڭ ءماتىنى جوباسىنا جۇمىلدىرىلعان لينگۆيست ماماندار تاراپىنان بەرىلگەن ۇسىنىستاردىڭ نەگىزىندە رەداكسيالىق، ستيليستيكالىق تۇزەتۋلەر جۇرگىزىلدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي تۇزەتۋلەر بىرنەشە نورماعا ەنگىزىلگەن.
- مىسالى، پرەامبۋلادا «ۇلى دالانىڭ مىڭ جىلدىق ساباقتاستىعىن ساقتاپ» دەگەن سوزدەر «ۇلى دالانىڭ مىڭداعان جىلدىق ساباقتاستىعىن ساقتاپ دەپ وزگەرتىلدى. ءماتىن بويىنشا «نەپريكوسنوۆەننوست» تەرمينى سان رەت كەزدەسەدى. قازاق تىلىندە ول «قول سۇقپاۋ»، «قول سۇعىلماۋىشىلىق» دەپ الىنىپ وتىر، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
بۇعان دەيىن ۆولونتەرلىك قىزمەت كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلەتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي