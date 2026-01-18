كوشپەلى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي كرەديتتىك ءونىم ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كەڭەستە 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىنىڭ جوباسى تالقىلاندى.
كەڭەسكە وبلىس اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى، سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن سالالىق بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
مينيستر مەملەكەت باسشىسى 2025 -جىلعى جولداۋىندا مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى اگروبيزنەستى قولداۋدىڭ زاماناۋي قارجىلىق تەتىكتەرىنە باسىمدىق بەرە وتىرىپ، جۇيەلى ءارى ءتيىمدى كەشەندى جوسپار قالىپتاستىرۋ مىندەتىن قويعانىن اتاپ ءوتتى.
- وڭىرلەردىڭ وكىلدەرى دە كىرەتىن جۇمىس توبى قۇرىلدى. ا ءو ك دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى قوعامدىق كەڭەستىڭ وتىرىسىن قوسا العاندا، 12 وتىرىس وتكىزىلدى. جوسپار جوباسى تولىق دايىن. ونىڭ نەگىزگى ماقساتتارى — اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ باسىن كوبەيتۋ، ولاردىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ءوندىرىس كولەمىن ۇلعايتۋ. بۇل مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بەلسەندى قاتىسۋىنسىز مۇمكىن ەمەس، — دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
كەشەندى جوسپاردىڭ باستى باسىمدىعى — سالانى قولجەتىمدى قارجىلىق رەسۋرستارمەن قامتاماسىز ەتۋ. اتاپ ايتقاندا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ بارلىق تۇرلەرى بويىنشا اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋعا جىلدىق %6 مولشەرلەمەمەن ۇزاق مەرزىمدى جەڭىلدەتىلگەن كرەديتتەۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي- اق مال شارۋاشىلىعى باعىتتارى بويىنشا شەكتەۋسىز اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا ارنالعان جىلدىق %5 مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن كرەديتتەۋ باعدارلاماسى كوزدەلگەن. بۇل قاراجات جەم- ءشوپ، جانار- جاعارماي ماتەريالدارى، ۆەتەريناريالىق پرەپاراتتار ساتىپ الۋعا جانە وزگە دە اعىمداعى قاجەتتىلىكتەرگە باعىتتالۋى مۇمكىن. اتالعان تەتىك 2025 -جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ بورداقىلاۋ الاڭدارى مەن قۇس فابريكالارىندا ءساتتى قولدانىلىپ كەلەدى.
كوشپەلى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. پايدالانىلماي جاتقان جايىلىمدىق جەرلەردى اينالىمعا تارتۋ ماقساتىندا جىلدىق %6 مولشەرلەمەمەن ءبىرىڭعاي كرەديتتىك ءونىمدى ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. قارجىلاندىرۋ جايىلىمداردى سۋلاندىرۋعا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، موبيلدى ۆاگونچيكتەر ساتىپ الۋعا جانە باسقا دا قاجەتتى شارالارعا باعىتتالادى. قازىرگى تاڭدا مۇنداي جوبالار قوستاناي وبلىسىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىندا تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
قارجىلاندىرۋعا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋ ءۇشىن وڭىرلىك الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالاردى بەلسەندى تارتۋ كوزدەلىپ وتىر. بارلىق كرەديتتىك باعدارلامالار «دامۋ» ينستيتۋتى ارقىلى كەپىلدىك بەرۋ جۇيەسىمەن سۇيەمەلدەنەدى — وسىمدىك شارۋاشىلىعىندا قولدانىلىپ جۇرگەن تەتىكتەرگە ۇقساس.
سالانىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قۇجاتتا زاماناۋي كوبەيتۋ تەحنولوگيالارىن دامىتۋ قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، ءىرى قارا مالدىڭ ەمبريوندىق كوبەيتۋىنە ارنالعان مامانداندىرىلعان زەرتحانا قۇرۋ پىسىقتالۋدا. بۇل جوعارى ءونىمدى مال باسىن جەدەل قالىپتاستىرۋعا جانە وتاندىق مالدىڭ گەنەتيكالىق الەۋەتىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
شارالاردىڭ جەكە بلوگى كادرلىق قامتاماسىز ەتۋگە، مال شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن الەۋمەتتىك جاعدايلار جاساۋعا، ۆەتەريناريالىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە جانە ۆەتەريناريالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا ارنالعان. سونىمەن قاتار، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەرىن ودان ءارى كەڭەيتۋ جوسپارلانۋدا.
تالقىلاۋ بارىسىندا وبلىس اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى كرەديتتىك باعدارلامالاردى ىسكە قوسۋ مەرزىمدەرى مەن ولاردى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىنە قاتىستى سۇراقتار قويدى.
ءوڭىر وكىلدەرى قۇجاتتىڭ جۇيەلىلىگى مەن پراكتيكالىق باعىتتىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ سالانى دامىتۋ مەن اۋىل حالقىنىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
كەڭەس قورىتىندىسىندا مالدى قىستاتۋدى ۇيىمداسقان تۇردە وتكىزۋ، ا ءو ك- ءتى دامىتۋعا ارنالعان جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردى بەكىتۋ جانە كوكتەمگى دالا جۇمىستارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى دە تالقىلاندى.