مەكتەپتەردە بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن باقىلاۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا مەكتەپ مەديسيناسىن سيفرلاندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا 6900-دەن استام مەكتەپكە وقۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن باقىلاۋعا جانە قاجەت بولعان جاعدايدا بىلىكتى دارىگەرلەردەن قاشىقتان كەڭەس الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سيفرلىق جۇيەلەر ەنگىزىلەدى.
جوبا 3,6 ميلليوننان استام وقۋشىنى قامتيدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا جۇيە پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋلەردى جۇرگىزۋگە، بالالاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايىن باقىلاۋعا، اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا جانە مەديسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق، ەلدە تەلەمەديسينانى دامىتۋ اياسىندا 4 مىڭنان استام مەديسينالىق ۇيىمدى ءبىرىڭعاي جەلىگە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ولاردىڭ قاتارىندا مەديسينالىق پۋنكتتەر، فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكتتەر، دارىگەرلىك امبۋلاتوريالار، العاشقى مەديسينالىق-سانيتاريالىق كومەك ورتالىقتارى، اۋداندىق جانە وبلىستىق اۋرۋحانالار بار. قازىردىڭ وزىندە تەلەمەديسينالىق قىزمەتتەرگە 655 مەديسينالىق ۇيىم قوسىلعان. ولاردىڭ الەۋەتتى قامتۋ مۇمكىندىگى 2 ميلليوننان استام ادامدى قۇرايدى. بۇگىندە 1 ميلليوننان استام قازاقستاندىق قاشىقتان مەديتسينالىق كونسۋلتاتسيا العان.
تەلەمەديتسينا اسىرەسە اۋىلدىق جانە شالعاي ەلدى مەكەندەر تۇرعىندارى ءۇشىن ماڭىزدى. قاشىقتان كەڭەس الۋ ارقىلى ازاماتتار بەيىندى مامانداردىڭ كومەگىن ۋاقىتىلى الىپ، وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق كلينيكالارعا بارۋ قاجەتتىلىگىن ازايتا الادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قاشىقتان كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ناقتى تىزبەسىن بەكىتىپ، ونلاين قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قويىلاتىن ءبىرىڭعاي تالاپتاردى بەلگىلەدى. مينيسترلىكتىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى دەرەكتەرىنە سايكەس، بيىل جىل باسىنان بەرى قازاقستاننىڭ 20 وڭىرىندەگى 709 مەديتسينالىق ۇيىم 23,1 ميلليوننان استام مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتكەن. ونىڭ ىشىندە 2,17 ميلليوننان استام قىزمەت قاشىقتان ۇسىنىلعان. تەلەمەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ۇلەسى %9,4- دى قۇرايدى. الداعى ۋاقىتتا جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى اۋىلدىق جەرلەردە تۇراتىن شامامەن 7,5 ميلليون تۇرعىندى قاشىقتان مەديتسينالىق كومەكپەن قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
24.kz