مەكتەپتە امانداسۋ ادەبىن تاربيە جۇمىسىنىڭ ەلەمەنتى رەتىندە ەنگىزۋ قاجەت - ەرلان سايىر
استانا. KAZINFORM - مەكتەپتەردە امانداسۋ ادەبىن كۇندەلىكتى تاربيە جۇمىسىنىڭ تۇراقتى ەلەمەنتى رەتىندە ەنگىزۋ قاجەت. بۇل تۋرالى قۇرىلتاي وتىرىسىندا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلەرىنە ساۋال جولداعان دەپۋتات ەرلان سايىر ايتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «باستى مىندەت حالقىمىزدىڭ باعا جەتپەس قازىناسى ۇلتتىق مۇرانى» ساقتاۋ دەپ اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ امانداسۋ ادەبىن ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا ساي دامىتۋ ماسەلەسىن كوتەرۋى دە وسى ساياساتتىڭ ناقتى كورىنىسى. ەل ءۇشىن مادەنيەت - كونسەرت، تەاتر نەمەسە مۋزەيمەن عانا شەكتەلمەيدى. مادەنيەت - ادامنىڭ كۇندەلىكتى مىنەز-قۇلقىنان، ءجۇرىس- تۇرىسىنان، قوعامداعى ادەبىنەن كورىنەتىن ءومىر سالتى. وسى تۇرعىدا امانداسۋ مادەنيەتى - ۇلتتىق بىرەگەيلىكتىڭ ەڭ قاراپايىم ءارى ەڭ كورنەكتى ەلەمەنتىنىڭ ءبىرى، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازاق قوعامىندا دا امانداسۋدىڭ وزىندىك قالىپتاسقان جۇيەسى بولعان. بۇل داستۇرلەردىڭ استارىندا ۇلكەندى سىيلاۋ، كىشىنى قۇرمەتتەۋ، اعايىن اراسىنداعى بايلانىستى ساقتاۋ سياقتى قۇندىلىقتار جاتىر.
- قازاق سالەمدەسۋىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ۇستامدىلىق. سالەمدەسۋ - سول مادەني كودتىڭ ەڭ قاراپايىم، ءبىراق ەڭ تەرەڭ بەلگىلەرىنىڭ ءبىرى. ال مادەني كود ۇلكەن ۇرانداردان ەمەس، كۇندەلىكتى ادەتتەن باستالادى. سوندىقتان بۇل ماسەلەنى ءبىر رەتتىك اكسيا نەمەسە تاربيە جۇمىسى رەتىندە ەمەس، ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى نىعايتاتىن ۇزاق مەرزىمدى مەملەكەتتىك مادەني ساياساتتىڭ ءبىر باعىتى رەتىندە قاراستىرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى ەرلان سايىر.
وسىعان بايلانىستى قۇرىلتاي دەپۋتاتى:
- امانداسۋ ادەبىن ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن الەۋمەتتىك نورما رەتىندە قالىپتاستىرۋدىڭ ناقتى ادىستەمەلىك ۇسىنىمدارىن دايىنداۋدى؛
- مەكتەپتەردە امانداسۋ ادەبىن كۇندەلىكتى تاربيە جۇمىسىنىڭ تۇراقتى ەلەمەنتى رەتىندە ەنگىزۋدى؛
- سىنىپ ساعاتتارى، مەكتەپ ەرەجەلەرى، تالىمگەرلىك، اتا-انامەن جۇمىس، پەداگوگتەردىڭ جەكە ۇلگىسى جانە مەكتەپتىڭ كۇندەلىكتى مادەني ورتاسى ارقىلى امانداسۋ ادەبىن ورنىقتىرۋ تەتىكتەرىن قاراستىرۋدى؛
- مەكتەپكە دەيىنگى، ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرىمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق ادەپ نورمالارىن زاماناۋي تاربيە جۇمىسىنىڭ مازمۇنىنا ەنگىزۋ جونىندە ناقتى ۇسىنىستار ازىرلەۋدى سۇرادى.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىنە شەكتەۋ قويۋ تەتىگىن ناقتىلاۋ ماسەلەسىن كوتەرىپ، 2030 -جىلعا دەيىن ءاربىر اۋىل بالاسىنا كەمىندە ءبىر تەگىن ۇيىرمە نەمەسە سەكسياعا ناقتى قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن كەشەندى جوسپار ازىرلەۋدى ۇسىندى.
اۆتورلار
مارلان جيەمباي