مەكتەپ ديرەكتورلارىن تاعايىنداۋ قاعيدالارى وزگەردى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ءبىرىنشى باسشىلارى مەن پەداگوگتەرىن لاۋازىمعا تاعايىنداۋ، لاۋازىمنان بوساتۋ قاعيدالارى وزگەردى. وزگەرىستەر وقۋ-اعارتۋ مەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىكتەرىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعىندا كوزدەلگەن.
قۇجاتقا سايكەس، اۋداندىق (قالالىق) ءبىلىم ءبولىمى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ ءبىرىنشى باسشىسى لاۋازىمىنا بوس نەمەسە بوس ورىن پايدا بولعان كۇننەن باستاپە 5 جۇمىس كۇنىنىڭ ىشىندە وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنا كونكۋرس وتكىزۋ تۋرالى ءوتىنىش حات جولدايدى. ال بوس نەمەسە ۋاقىتشا بوس تۇرعان ءبىرىنشى باسشى لاۋازىمى باسشى ورىنباسارىنا نەمەسە پەداگوگكە كونكۋرس ءراسىمى اياقتالعانعا دەيىن اتالعان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىن باسقارۋ جۇكتەلەدى. ءبىراق، بۇل مەرزىم 6 ايدان استاۋى ءتيىس. دەگەنمەن، كونكۋرس وتپەي قالعان جاعدايدا ءبىرىنشى باسشىسى مىندەتىن اتقارۋ 6 ايلىق مەرزىمگە ءبىر رەت ۇزارتىلۋى مۇمكىن.
ال ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنداعى لاۋازىمعا پەداگوگتى تاعايىنداۋ كونكۋرسى «پەداگوگتى جۇمىسقا قابىلداۋ» مودۋلىندە ەلەكتروندى فورماتتا، ال مەكتەپكە دەيىنگى، قوسىمشا، ارناۋلى ءبىلىم بەرۋ، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم، جەتىم جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا ارنالعان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارداعى لاۋازىمعا پەداگوگتى تاعايىنداۋ قاعاز فورماتتا جۇزەگە اسىرىلادى.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى نەمەسە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مەملەكەتتىك تاپسىرىسى بويىنشا جوعارى نەمەسە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن بىتىرگەن (سوڭعى ەكى جىلداعى، پەداگوگيكالىق ءوتىلى جوق تۇلەكتەر) تۇلعالار GPA كورسەتكىشى 3,33 بالدان تومەن ەمەس بولعان، سەرتيفيكاتتاۋدان وتكەنى تۋرالى قۇجاتتارى جانە گرانت تاعايىندالعانى تۋرالى كۋالىگى بولعان كەزدە كونكۋرستىق راسىمدەردەن وتپەي جۇمىسقا قابىلدانادى.
ايتا كەتەلىك اۋىل مەكتەبىنىڭ پەداگوگتەرى ديرەكتور بولۋدان نەگە قاشقاقتايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.