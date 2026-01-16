ەكسپورتتىق تاسىمال 89 ميلليون توننادان استى: ق ت ج باسشىسى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيانىڭ وتكەن جىلى اتقارعان قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جونىندە مالىمەت بەرىلىپ، الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى تانىستىرىلدى.
تالعات الدىبەرگەنوۆ تاريفتىك جۇك اينالىمى 10 پايىزعا ارتىپ، 289 ميلليارد توننا-شاقىرىمدى قۇراعانىن ايتتى. تاسىمال كولەمى 5,5 پايىزعا ۇلعايىپ، 320 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكەن. ەكسپورتتىق تاسىمال 89 ميلليون توننادان استى. جۇك ترانزيتى 20 پايىزدان استام ءوسىپ، 33 ميلليون توننا بولدى.
پرەزيدەنتكە بىلتىر پايدالانۋعا بەرىلگەن دوستىق -مويىنتى تەمىر جولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ارقىلى 6 ميلليون توننا نەمەسە 100 مىڭ ۆاگوننان اسا جۇك جەتكىزىلگەنى باياندالدى. الماتى بەكەتىن اينالىپ وتەتىن تەمىر جولداعى تەحنيكالىق قوزعالىسقا رۇقسات ەتىلدى.
تەمىرجول ينفراقۇرىلىمدارىن تارتۋ جانە جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. جوبالاردىڭ جالپى ۇزىندىعى 3900 شاقىرىمدى قۇرايدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيا قىزمەتىندە قاۋىپسىزدىكتى، تيىمدىلىك پەن اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ارقىلى سيفرلىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانى ايتىلدى.
تالىمگەرلىك ينستيتۋتى جولعا قويىلىپ، جاستار كادرلىق رەزەرۆى جاساقتالعان.
پرەزيدەنت الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، تەمىرجولشىلارعا ارنالعان قولجەتىمدى تۇرعىن ءۇي سالۋ باستاماسىن قۇپتادى.
مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» اكسيونەرلىك قوعامىن ترانسفورماتسيالاۋدى جالعاستىرۋ، ءىرى شەتەلدىك كومپانيالارمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، تسيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ، مۋلتيمودالدىق لوگيستيكانى دامىتۋ ماقساتىندا ينفراقۇرىلىمداردى كەڭەيتۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن وتكەن جىلى تەمىرجول كولىگىمەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ كولەمى 5,5 پايىزعا ارتقانى تۋرالى جازدىق.