ەكسپو عيماراتتارى ەكى جىل بويى بيۋدجەتتەن اقشا الماي كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ەكسپو عيماراتتارىنىڭ شىعىنى كىمنىڭ ەسەبىنەن جابىلاتىنىن ايتتى.
2025 -جىلعى 1- شىلدەدەن باستاپ QazExpoCongress ق ر ساۋدا مينيسترلىگىنەن سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا وتكەن ەدى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا تىلشىلەر ساۋدا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆكە «ەكسپو عيماراتتارى ءوزىن-ءوزى اقتاپ تۇر ما، الدە دوتاتسياعا تاۋەلدى ما؟» دەگەن سۇراق قويدى.
- سوڭعى ەكى جىل بويى بۇل عيماراتتار بيۋدجەتتەن قوسىمشا ءبىر تيىن اقشا العان جوق. ولار ءوزىنىڭ تابىسىمەن عيماراتتاردىڭ بارلىق شىعىنىن جاۋىپ وتىردى. ناقتى ايتۋىمىز كەرەك، ءبىز بۇل عيماراتتاردى ەش شىعىنسىز، جاقسى جاعدايدا تاپسىردىق. جوندەۋ جۇمىستارى بويىنشا دا ەش سۇراق جوق، - دەپ جاۋاپ بەردى ا. شاققاليەۆ.
بۇعان دەيىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ EXPO عيماراتتارىنا قاتىستى تەكسەرۋ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، «نۇر الەم» سفەراسىندا الەم АІ حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى