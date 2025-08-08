ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ: توقايەۆ پەن پۋتين نە تۋرالى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ تەلەفون ارقىلى نە تۋرالى سويلەسكەنى جونىندە مالىمەت بەردى، دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz.
پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە رەسەي تاراپىنىڭ باستاماسىمەن وتكەن.
- كەلىسسوزدەر دوستىق ءارى سەنىمدى سيپاتتا ءوتتى. نەگىزگى نازار ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋگە باعىتتالدى. ۆلاديمير پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلىمەن وتكىزىلگەن كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەلەرى جونىندە جان-جاقتى اقپارات بەردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قول جەتكىزىلگەن الدىن الا ۋاعدالاستىقتاردى قۇپتاپ، قازاقستاننىڭ سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋعا باعىتتالعان بەيبىت جولدى ىزدەۋدى ءارقاشان قولداپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى، - دەدى رۋسلان جەلدىباي.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىلارى قازاق-رەسەي قارىم-قاتىناسىنا قاتىستى ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى دە تالقىلادى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى بيىل قاراشا ايىندا جوسپارلانعان ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل ساپاردىڭ باستى ماقساتى - ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى.
بۇعان دەيىن، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ