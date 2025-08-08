ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:51, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ: توقايەۆ پەن پۋتين نە تۋرالى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ تەلەفون ارقىلى نە تۋرالى سويلەسكەنى جونىندە مالىمەت بەردى، دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz.

    Украинадағы қақтығысты реттеу: Тоқаев пен Путин не туралы сөйлесті
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە رەسەي تاراپىنىڭ باستاماسىمەن وتكەن.

    - كەلىسسوزدەر دوستىق ءارى سەنىمدى سيپاتتا ءوتتى. نەگىزگى نازار ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋگە باعىتتالدى. ۆلاديمير پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلىمەن وتكىزىلگەن كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەلەرى جونىندە جان-جاقتى اقپارات بەردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قول جەتكىزىلگەن الدىن الا ۋاعدالاستىقتاردى قۇپتاپ، قازاقستاننىڭ سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋعا باعىتتالعان بەيبىت جولدى ىزدەۋدى ءارقاشان قولداپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى، - دەدى رۋسلان جەلدىباي.

    سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىلارى قازاق-رەسەي قارىم-قاتىناسىنا قاتىستى ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى دە تالقىلادى.

    - قازاقستان پرەزيدەنتى بيىل قاراشا ايىندا جوسپارلانعان ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل ساپاردىڭ باستى ماقساتى - ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى.

    بۇعان دەيىن، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جازعانبىز.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار