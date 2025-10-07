كۇنىنە ءبىر عانا چەك: قارجى ءمينيسترى سالىقتان جالتارعان كاسىپكەرلەر تۋرالى
استانا. KAZINFORM - 2024 -جىلى كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ دەڭگەيى 0,9 پايىزدىق تارماققا تومەندەپ، %16,7 بولدى. اسىرەسە ىشكى ساۋدا، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا تومەندەۋ بايقالدى. ۇكىمەتتە قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ كولەڭكەلى ەكونوميكانى تومەندەتۋ شارالارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل قاڭتار ايىندا مينيسترلىككە كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ۇيلەستىرۋ مەن جالپى ساياساتى بەرىلدى. وعان قوسا، سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدە زاماناۋي تسيفرلىق قۇرالدار ەنگىزىلىپ جاتىر.
بۇل باعىتتاعى نەگىزگى جوبالاردىڭ ءبىرى - جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن پايدالاناتىن Smart Data Finance جۇيەسى. مۇندا ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ دەرەكتەر اۋقىمى تالدانادى، سالىق تولەۋدەن جالتارۋ سحەمالارى انىقتالىپ، سالىق تولەۋشىنىڭ سيفرلىق پروفيلى قالىپتاسادى. بۇگىنگى كۇنى بۇل جۇيەگە 74 دەرەككوز قوسىلعان، جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 30 ينتەگراتسيا قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قازىر شاعىن جانە ورتا بيزنەس سەكتورىندا سالىقتاردى بارىنشا ازايتۋ جانە تولەۋدەن جالتارۋ سحەمالارى ءالى دە وزەكتى بولىپ وتىر. مىسالى، ءبىر زاڭدى مەكەنجاي بويىنشا بىرنەشە كومپانيا تىركەلگەن. اقپاراتتارعا سايكەس، تەك 3576 مەكەنجايدىڭ وزىندە 20 مىڭعا جۋىق كومپانيا تىركەلگەن، ال ولاردىڭ سالىق بويىنشا بەرەشەگى 60,4 ميلليارد تەڭگە. ولاردىڭ ءىس جۇزىندەگى قىزمەتىن انىقتاۋ ءۇشىن، سالىقتىق تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى م. تاكيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق، بيۋدجەتتىڭ تۇسىمىنە جاتاتىن سالىقتار سوماسىنىڭ تومەندەۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىن، جەكەلەگەن كاسىپكەرلەردىڭ كاسسالىق ءتارتىپتى ساقتاماۋى دا كەزدەسىپ وتىر.
- كاسىپكەرلەردەن فيسكالدىق چەك تالاپ ەتۋ بويىنشا ازاماتتاردىڭ مادەنيەتىن كوتەرۋ كەرەك، بۇل ءبىرىنشى كەزەكتە ولاردىڭ تۇتىنۋشىلىق قۇقىقتارىن قورعاۋ بولىپ سانالادى. 2024 -جىلى 402 مىڭعا جۋىق باقىلاۋ-كاسسالىق ماشيناسى نەمەسە تىركەلگەندەردىڭ %39- ى چەك بەرمەگەنى انىقتالدى. سونىمەن قاتار 16755 باقىلاۋ- كاسسالىق ماشينا POS- تەرمينالدار مەن QR- تولەمدەر بويىنشا تۇسىمدەر بولعانىمەن چەك بەرىلمەگەن. ءبىر اي بويى كۇنىنە تەك ءبىر عانا چەك شىعارىپ كەلگەن نەمەسە ءتۇسىمنىڭ بىردەي سوماسىن كورسەتىپ كەلگەن 260 مىڭعا جۋىق سالىق تولەۋشى انىقتالدى، - دەدى قارجى ءمينيسترى.
ءتيىستى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە 400 مىڭ كاسسانىڭ ىشىنەن بيىل 70 مىڭ كاسىپكەر چەك بەرە باستادى. وسىلايشا، جوعارىدا كورسەتىلگەن سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ، اتالعان فاكتىلەردى جەدەل انىقتاۋعا جانە جولىن كەسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ەلدە ازاماتتار مەن شەتەلدىكتەردىڭ كولەڭكەلى كىرىسىن انىقتاۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلەدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى