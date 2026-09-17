كەلەر جىلى ۇلتتىق قوردان قانشا قاراجات الىنادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قوردىڭ تازا ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 2027 -جىلى 65,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى دەڭگەيىندە بولجانىپ وتىر. بۇل تۋرالى قۇرىلتايدا 2027- 2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىن تانىستىرۋ كەزىندە ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين ايتتى.
- كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت بيۋدجەت قاعيدالارىنا سايكەس 2027- 2028 -جىلدارى 2 تريلليون 430 ميلليارد تەڭگە، ال 2029 -جىلى 2 تريلليون تەڭگە مولشەرىندە ايقىندالدى. مەملەكەت باسشىسى «ۇلكەن قۇرىلىس» باعىتىن ايقىنداپ، سونداي-اق ۇلتتىق قور قاراجاتىن پايدالانۋعا جول بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق وبەكتىلەردى سالۋ جونىندەگى اۋقىمدى باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ مىندەتى قويىلدى. وسىعان بايلانىستى اسا ماڭىزدى وبەكتىلەر مەن جالپى ەل ءۇشىن ماڭىزى بار جوبالاردى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق قوردان 2027 -جىلى 2 تريلليون تەڭگە جانە 2028- 2029 -جىلدارى جىل سايىن 1,5 تريلليون تەڭگە كولەمىندە نىسانالى ترانسفەرت كوزدەلدى، - دەدى ا. ءامرين.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق قوردىڭ تازا ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 2027 -جىلى 65,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى دەڭگەيىندە بولجانىپ، 2029 -جىلى 70,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۇلعايادى دەپ ەسكەرىلگەن.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بۇگىن قۇرىلتايدا 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جوباسى تانىستىرىلدى.