Kazinform مەن Jibek Joly پرەزيدەنت جولداۋىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ 8-قىركۇيەكتە پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا قازاقستان حالقىنا جىل سايىنعى جولداۋىن جاريالايدى. تىكەلەي ترانسلياتسيا ساعات 11:00-دە باستالادى.
بىرلەسكەن وتىرىسقا دەپۋتاتتار، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى، سونداي-اق قوعام وكىلدەرى مەن ەڭبەك ۇجىمدارى شاقىرىلدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، 2025 -جىلعى جولداۋ ستراتەگيالىق ماڭىزى بار باعىتتارعا ارنالادى. ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن ەكونوميكادا تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى باستى ورىنعا شىعادى.
سونىمەن قاتار ىشكى نارىقتى دامىتۋ، جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم ءوندىرۋدى ىنتالاندىرۋ، ازىق- تۇلىك، ەنەرگەتيكالىق جانە كولىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەرىلەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە ەكولوگيا سالاسىنداعى الەۋمەتتىك رەفورمالارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلماق.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جولداۋ-2025 تەڭگەرىمدى دامۋ باعىتىن جالعاستىرىپ، تۇراقتىلىق پەن الەۋمەتتىك باسىمدىقتارعا باعىتتالاتىن بولادى.
پرەزيدەنتتىڭ وتكەن جىلعى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى تۋرالى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ اناليتيكالىق ماتەريالىنان وقۋعا بولادى.
تىكەلەي ەفيردى رەسپۋبليكالىق تەلەارنالاردان، اقوردانىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىنان، سونداي- اق Jibek Joly ارناسىنان، ونىڭ YouTube-كانالىنان جانە Kazinform سايتىنان كورۋگە بولادى.
جولداۋدىڭ تولىق ءماتىنى Kazinform سايتىندا جانە Telegram-كانالىندا جاريالانادى.