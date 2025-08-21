كاسىپكەرلەر يمپورت تاۋارلاردىڭ قۇنىن قولدان تومەندەتىپ سالىقتان جالتارعان - كوميتەت
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كاسىپكەرلەردىڭ يمپورت تاۋارلاردىڭ قۇنىن قولدان تومەندەتۋ ارقىلى سالىق تولەۋدەن جالتارۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. بۇل تۋرالى ەاەو شەڭبەرىندە قوسىلعان قۇن سالىعىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى اسلان توبىقبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، ەلىمىز ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ مۇشەسى، ونىڭ اياسىندا تاۋارلار كەدەندىك جانە وزگە دە باقىلاۋ جوق، ياعني ەركىن اينالىمدا. الايدا، مۇنداي كەدەرگىسىز ساۋدا رەجيمى كەيبىر ادال ەمەس كاسىپكەرلەردىڭ ءتۇرلى سالىقتان جالتارۋ، سونىڭ ىشىندە يمپورت تاۋارلاردىڭ قۇنىن تومەندەتۋدى قولدانۋىنا اكەلىپ وتىر، - دەدى اسلان توبىقبايەۆ قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىندە ونلاين وتكەن بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇجاتتا ناقتى نارىق قۇننان الدەقايدا تومەن باعا كورسەتىلەتىن جاعداي ءجيى كەزدەسەدى.
- ماسەلەن، كەڭ اۋقىمدى تاۋارلار بويىنشا يمپورت باعاسىنىڭ شىن مانىندە بار قۇنىنان الدەقايدا تومەن كورسەتىلگەن كوپتەگەن فاكتى انىقتالدى. مىسالى، ءبىر كيىمدى 50-60 تەڭگەدەن، اياق كيىمدى 150-160 تەڭگەدەن، ال اپەلسيننىڭ كەلىسىن 50-60 تەڭگەدەن كورسەتكەن جاعداي بولدى. مۇنداي باعالار ناقتى قۇنعا سايكەس كەلمەيدى. ەشكىم ولاردى تۇتىنۋشىعا مۇنداي باعادا ساتپايدى دا، - دەدى ول.
ەلىمىزدە كيىم- كەشەككە ەڭ تومەنگى باعا بەلگىلەنۋى مۇمكىن بە؟
- ەگەر جاپپاي باعا اۋىتقۋى تىركەلسە، ارينە، ماسەلەنى كوتەرەمىز. بيۋدجەتكە كەلتىرىلگەن زياندى فاكتىلەرمەن كورسەتە وتىرىپ، ۇسىنىستى تىزىمگە ەنگىزۋ ءۇشىن كەلىسىمگە جولدايمىز. بۇل تەك كيىمگە عانا ەمەس، باسقا دا تاۋارلارعا قاتىستى، - دەدى اسلان توبىقبايەۆ قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىندە ونلاين وتكەن بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۆەدومستۆو باعا نارىعىنا تۇراقتى تالداۋ جۇرگىزەدى جانە شەشىم سونىڭ قورىتىندىسىنا بايلانىستى.
سونداي-اق سپيكەر 2021 -جىلى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ باستاماسىمەن سالىق كودەكسىنە ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيىن ەنگىزۋ جونىندە تۇزەتۋلەر ەنگىزىلگەن ايتتى. اتالعان نورما كۇشىنە ەنگەن، قازىر جەكەلەگەن تاۋار ساناتىنا قولدانىلادى.
بۇعان دەيىن ە ا ە و اياسىندا تاڭبالاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ ارقىلى كولەڭكەلى ەكونوميكامەن كۇرەس شاراسى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
