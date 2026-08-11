كەڭ تارالعان پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋدى باقىلاۋ وكىلەتتىكتەرى بەلگىلەندى
استانا. KAZINFORM - زاڭسىز ءوندىرۋ جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى زاڭنامانى بۇزىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار ۇلتتىق تابيعي رەسۋرستارعا تىكەلەي زيان كەلتىرەدى.
قازاقستاندا كەڭ تارالعان پايدالى قازبالاردى (ك پ ق) زاڭسىز ءوندىرۋ جاعدايلارىن انىقتاعان كەزدە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلەتتىكتەرىن ناقتى بەلگىلەۋگە باعىتتالعان زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى.
ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇرىن مۇنداي جاعدايلار انىقتالعان كەزدە كەلتىرىلگەن زالالدىڭ مولشەرىن قاي مەملەكەتتىك ورگان انىقتاۋى كەرەك دەگەن سۇراقتار تۋىندايتىن. ءىس جۇزىندە بۇل وكىلەتتىكتەردىڭ قايتالانۋىنا اكەلۋى جانە اكىمشىلىك ىستەردى قاراۋدى قيىنداتۋى مۇمكىن.
2026 -جىلعى 19 - ماۋسىمداعى «ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 139-بابى تۇزەتىلدى. مۇنداي ىستەردى قاراۋ وكىلەتتىگى ەندى مينەرالدى رەسۋرس تۇرىنە بايلانىستى ناقتى بەلگىلەندى: كەڭ تارالعان پايدالى قازبالار ءۇشىن - جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، قاتتى پايدالى قازبالار مەن كومىرسۋتەكتەر ءۇشىن - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى، ال ۋران ءۇشىن - اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى.
قورشاعان ورتاعا كەلتىرىلگەن زالالدى جانە مۇلىكتىك زالالدى اجىراتا ءبىلۋ ماڭىزدى. مەملەكەتتىك جەر قويناۋى رەسۋرستارىن زاڭسىز پايدالانۋ نەمەسە ءوندىرۋ ناتيجەسىندە قورشاعان ورتاعا كەلتىرىلگەن زالال، قورشاعان ورتاعا كەلتىرىلگەن زالالدىڭ دالەلى بولماعان جاعدايدا، مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن مۇلىكتىك زالال بولىپ سانالادى.
بۇل زاڭسىز ءوندىرۋ ماسەلەلەرىن جەر قويناۋى رەسۋرستارىنىڭ ءتيىستى تۇرلەرىن باقىلاۋعا جانە باسقارۋعا تىكەلەي جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندار قارايتىنىن بىلدىرەدى. جالپىعا ورتاق مينەرالدى رەسۋرستار ءۇشىن مۇنداي مونيتورينگتى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جۇزەگە اسىرادى.
جاڭا ءتارتىپ مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى فۋنكسيالاردىڭ قايتالانۋىن جويادى، قۇزىرەت ماسەلەلەرىندەگى بۇرىنعى تۇسىنىكسىزدىكتەردى جويادى، زاڭسىز ءوندىرۋ جاعدايلارىنا جاۋاپ بەرۋ جىلدامدىعىن جاقسارتادى جانە زالالدى انىقتاۋ مەن جاۋاپتىلاردى جاۋاپقا تارتۋدىڭ بىركەلكى ءتارتىبىن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل وزگەرىستەر، اسىرەسە، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ زاڭسىز مينەرالدى ءوندىرۋدى قاداعالاۋى ءۇشىن ماڭىزدى، سەبەبى مۇنداي وپەراتسيالاردى تىكەلەي باقىلاۋ جەرگىلىكتى دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرىلادى.
وكىلەتتىكتەردى ناقتى ءبولۋ ءتيىمدى مەملەكەتتىك باقىلاۋ، جەر قويناۋى رەسۋرستارىن قورعاۋ جانە ولاردى ۇتىمدى پايدالانۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا قانشا پايدالى قازبا قورى بار ەكەنى تۋرالى جازدىق.