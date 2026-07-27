ك ق ك جۇك جونەلتۋشىلەردەن مۇناي قابىلداۋدى قايتا باستادى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) جۇك جونەلتۋشىلەردەن مۇناي قابىلداۋدى جانە ونى نوۆوروسسييسك تەڭىز تەرمينالى ارقىلى تيەۋ وپەراتسيالارىن قايتا باستادى، دەپ حابارلايدى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى.
قازىرگى ۋاقىتتا ك ق ك- نىڭ ەكى ايلاق قۇرىلعىسىندا SEAMAJESTY جانە MILOS تانكەرلەرىنە مۇناي تيەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەكى كەمە دە «تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س وندىرگەن مۇنايدى قابىلداۋدا.
مۇناي قابىلداۋدىڭ قايتا جاندانۋى مۇناي ءوندىرۋشى كومپانيالارعا شيكىزاتتى قۇبىر جۇيەسىنە جەتكىزۋدى جالعاستىرۋعا جانە تەڭىز تەرمينالى ارقىلى ەكسپورتتىق وپەراتسيالاردى قايتا باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- تەڭىز تەرمينالىنداعى وپەراتسيالار اعىمداعى جاعدايدى باعالاۋ جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋ ەسكەرىلە وتىرىپ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆەدومستۆو كقك باسشىلىعىمەن، ءىرى جۇك جونەلتۋشىلەرمەن جانە ۇدەرىسكە قاتىسۋشى وزگە دە تاراپتارمەن تۇراقتى بايلانىستا جۇمىس ىستەپ كەلەدى.
مينيسترلىك جاعدايدى باقىلاۋدى جالعاستىرىپ، قازاقستاندىق مۇنايدى ودان ءارى تاسىمالداۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ءىس-قيمىلداردى ۇيلەستىرۋدە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ تەڭىز تەرمينالىندا قازاقستان مۇنايىن تيەپ جاتقان ەكى تانكەرگە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن شابۋىل جاسالعان بولاتىن.
سودان سوڭ قازاقستان ك ق ك ارقىلى مۇناي تاسىمالداعان ازاماتتىق كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدى قاتاڭ ايىپتادى.