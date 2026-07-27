KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ك ق ك جۇك جونەلتۋشىلەردەن مۇناي قابىلداۋدى قايتا باستادى - مينيسترلىك

    استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) جۇك جونەلتۋشىلەردەن مۇناي قابىلداۋدى جانە ونى نوۆوروسسييسك تەڭىز تەرمينالى ارقىلى تيەۋ وپەراتسيالارىن قايتا باستادى، دەپ حابارلايدى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى.

    Новороссийскга ҳужум қилинди: КҚК штат режимида ишламоқда ASTANА. Кazinform - Новороссийскга дронлар ҳужум қилди. Каспий қувурлари консорциуми штат режимида ишламоқда. Мамлакат Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, Каспий қувурлари консорциумининг Новороссийск муниципал тузилмасидаги объектлари фақат Новороссийск денгиз портида жойлашган. “Ҳозирда Каспий қувурлари консорциумининг барча объектлари мунтазам штатда ишламоқда”, — дейилади агентлик хабарида. Россия матбуоти хабарига кўра, пайшанбадан жумага ўтар кечаси Новороссийск шаҳри ва унинг денгиз портига дронлар ҳужум қилган. Краснодар ўлкаси губернатори Вениамин Кондратьев Украина дронлари Новороссийскдаги фуқаролик объектларига ҳужум қилишга уринганини маълум қилди. Уларнинг барчасини ҳаво ҳужумларига қарши кучлар уриб туширган. Губернаторнинг сўзларига кўра, ёнғин дронлар қулаши туфайли бошланган. Аммо қурбонлар ҳақида дастлабки маълумотлар йўқ.
    Фото: Tom Fisk/Pexels

    قازىرگى ۋاقىتتا ك ق ك- نىڭ ەكى ايلاق قۇرىلعىسىندا SEAMAJESTY جانە MILOS تانكەرلەرىنە مۇناي تيەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەكى كەمە دە «تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س وندىرگەن مۇنايدى قابىلداۋدا.

    مۇناي قابىلداۋدىڭ قايتا جاندانۋى مۇناي ءوندىرۋشى كومپانيالارعا شيكىزاتتى قۇبىر جۇيەسىنە جەتكىزۋدى جالعاستىرۋعا جانە تەڭىز تەرمينالى ارقىلى ەكسپورتتىق وپەراتسيالاردى قايتا باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    - تەڭىز تەرمينالىنداعى وپەراتسيالار اعىمداعى جاعدايدى باعالاۋ جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋ ەسكەرىلە وتىرىپ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆەدومستۆو كقك باسشىلىعىمەن، ءىرى جۇك جونەلتۋشىلەرمەن جانە ۇدەرىسكە قاتىسۋشى وزگە دە تاراپتارمەن تۇراقتى بايلانىستا جۇمىس ىستەپ كەلەدى.

    مينيسترلىك جاعدايدى باقىلاۋدى جالعاستىرىپ، قازاقستاندىق مۇنايدى ودان ءارى تاسىمالداۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ءىس-قيمىلداردى ۇيلەستىرۋدە.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ تەڭىز تەرمينالىندا قازاقستان مۇنايىن تيەپ جاتقان ەكى تانكەرگە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن شابۋىل جاسالعان بولاتىن.

    سودان سوڭ قازاقستان ك ق ك ارقىلى مۇناي تاسىمالداعان ازاماتتىق كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدى قاتاڭ ايىپتادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور