جىلقى ەتى مەن قىمىز ەكسپورتىن دامىتۋ: جىلقى شارۋاشىلىعى زەرتحاناسى قاشان اشىلادى
اقتوبە. KAZINFORM - اقتوبە وبلىسىندا ۇلتتىق مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە قازاقتىڭ جىلقى شارۋاشىلىعى ءداستۇرىن ساقتاۋعا باعىتتالعان جوبا اياسىندا «قازاق جىلقى شارۋاشىلىعى جانە جەمشوپ ءوندىرۋ عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى» عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ا ش م مالىمەتىنشە، عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ قۇرىلىسى 2026 -جىلى اياقتالادى.
- قازاق عىلىمي-زەرتتەۋ جىلقى شارۋاشىلىعى ينستيتۋتى وتكەن جىلى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن اشىلدى. ءبىر جىلدان از ۋاقىت ىشىندە بۇرىنعى تاجىريبە ستانساسى عىلىمي-زەرتتەۋ مەكەمەسىنە اينالدى. قازىرگى ۋاقىتتا زاماناۋي عيماراتتىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە، ونىڭ قۇرامىندا اسىل تۇقىمدى جىلقىلاردى جان-جاقتى زەردەلەۋگە ارنالعان بەس زەرتحانا قاراستىرىلعان. ينستيتۋتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى - جىلقى ەتى مەن قىمىز ەكسپورتىن دامىتۋ، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن ناسيحاتتاۋ جانە سپورتتىق جىلقى شارۋاشىلىعىن وركەندەتۋ. سونداي-اق وتاندىق شاباندوزداردىڭ حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋىنا جاعداي جاساۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى «قازاق جىلقى شارۋاشىلىعى جانە جەمشوپ ءوندىرۋ عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى الىبەك بازارعاليەۆ.
ينستيتۋت قۇرىلىمىندا مانەج، ات قورالار، ۆەتەريناريالىق پۋنكت، زەرتحانالار جانە يپپودروم قاراستىرىلعان. بۇل كەشەن عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە، پراكتيكالىق جۇمىستار اتقارۋعا جانە جىلقى شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى مامانداردى دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇرىلىس 2026 -جىلعى مامىر ايىندا اياقتالىپ، پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ كۇتىلۋدە. جوبانى ىسكە اسىرۋ سالانىڭ عىلىمي نەگىزىن نىعايتىپ، اسىل تۇقىمدى جۇمىستاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ جىلقى شارۋاشىلىعىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاق جىلقى شارۋاشىلىعى ينستيتۋتىن سالاتىن جەر ءالى تابىلماعانىن جازعان ەدىك.