جىل باسىنان بەرى قازاقستاندىقتارعا 3,8 تريلليون تەڭگە زەينەتاقى تولەندى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 3 تريلليون 868 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا زەينەتاقى تولەندى، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى تولەۋگە - 1 تريلليون 252,4 ميلليارد تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى تولەۋگە - 2 تريلليون 615,6 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
2025 -جىلعى 1- جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا زەينەتكەرلەر سانى - 2 ميلليون 524 مىڭ ادام.
2025 -جىلعى 1- جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا جيىنتىق زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى 142669 تەڭگەنى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە ىنتىماقتى زەينەتاقى مولشەرى - 95096 تەڭگە، بازالىق زەينەتاقى - 47573 تەڭگە.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2025 -جىلعى 1 -قاڭتاردا بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ مولشەرى ق ر ۇلتتىق بانكى ايقىندايتىن ينفلياتسيانىڭ بولجامدى دەڭگەيىنە سايكەس %6,5- عا، ىنتىماقتى زەينەتاقى %8,5- عا، ياعني ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن %2 - عا وزا وتىرىپ ۇلعايتىلدى.
بۇدان باسقا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2023 -جىلدان باستاپ بەس جىل ىشىندە ەڭ تومەن بازالىق زەينەتاقىنى ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %70- نا دەيىن، ەڭ جوعارى - %120- عا دەيىن جىل سايىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ جۇزەگە اسىرىلادى.
ماسەلەن، 2025 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %65- نان %70- عا دەيىن ۇلعايتىلدى، بۇل 32360 تەڭگەنى قۇراپ، ونىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنەن 105-تەن %110- عا دەيىن ارتتىرىلىپ، 50851 تەڭگەنى قۇرايدى.
2018 -جىلعى 1 -شىلدەدەن باستاپ مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمى زەينەتاقى جۇيەسىندەگى ءوتىلىن ەسكەرە وتىرىپ، ءار الۋشىعا جەكە تاعايىندالاتىنىن ەسكە سالامىز.
بۇل رەتتە 1998 -جىلعى 1 -قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ىنتىماقتى جۇيەدە جۇمىس ىستەگەن ۋاقىتى، سونداي-اق مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى (بۇدان ءارى - م ز ج) تولەنگەن كەزەڭدەر زەينەتاقى جۇيەسىندەگى ەڭبەك وتىلىنە قوسىلادى.
- ەگەر ازاماتتىڭ زەينەتاقى جۇيەسىندەگى ءوتىلى 10 جىل نەمەسە ودان از بولسا، سونداي-اق مۇلدە جوق بولسا، بازالىق زەينەتاقى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %70- نا تەڭ بولسا، سودان كەيىن 10 جىلدان اسقان ءار جىل ءۇشىن ونىڭ مولشەرى %2- عا ارتادى. ال ەگەر ءسىزدىڭ ءوتىلىڭىز 20 جىل بولسا، بازالىق زەينەتاقى تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %90- ىن قۇرايدى. ەڭبەك ءوتىلى 30 جىل نەمەسە ودان كوپ بولسا، كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ ەڭ جوعارعى مولشەرىندە ياعني %110 بەلگىلەنەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەگەر ءبىر اي ىشىندە مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنا بىرنەشە رەت اۋدارىلسا، جيناقتاۋشى جۇيەگە قاتىسۋ مەرزىمى ءبىر ايدى قۇرايدى.
وسىلايشا مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى نەعۇرلىم تۇراقتى جانە تولىق كولەمدە اۋدارىلاتىن بولسا، زەينەت جاسىنا جەتكەندە بازالىق زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ مولشەرى سوعۇرلىم كوپ بولادى.
ءوز كەزەگىندە ازاماتتىڭ جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ مولشەرى 1998 -جىلعى 1 -قاڭتارداعى جۇمىس وتىلىنە (كەم دەگەندە 6 اي قاجەت) جانە زەينەتكەرلىككە دەيىنگى كەزەڭدەگى ورتاشا ايلىق تابىسىنا بايلانىستى بولادى.