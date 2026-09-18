«جەڭىل مۇناي» قورى ازايىپ كەلەدى: قازاقستان تەرەڭ قاباتتاردى بارلاۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا «جەڭىل مۇناي» قورى مەن جاقسى زەرتتەلگەن نىساندارداعى قور كولەمى ازايىپ كەلەدى. وسىعان بايلانىستى جاڭا مۇناي-گاز قورلارىن ىزدەۋ تەرەڭ جاتقان، تۇزاستى جانە از زەرتتەلگەن اۋماقتارعا باعىتتالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، مۇناي-گاز سالاسىنداعى نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى - ۇزاق ۋاقىتتان بەرى يگەرىلىپ كەلە جاتقان كەن ورىندارىنىڭ ورنىن جاڭا قورلارمەن ۋاقتىلى تولىقتىرۋ.
- «جەڭىل مۇنايعا» جانە جاقسى زەرتتەلگەن نىساندارداعى قور ازايىپ بارادى. وسىعان بايلانىستى گەولوگيالىق بارلاۋ كوبىنەسە تەرەڭ جاتقان، پالەوزوي، تۇزاستى، كۇردەلى قۇرىلىمدى نىساندار مەن از زەرتتەلگەن اۋماقتارعا قاراي باعىتتالىپ وتىر. وسى ماقساتتا 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان اۋقىمدى گەولوگيالىق بارلاۋ باعدارلاماسى ازىرلەنگەن. ونىڭ اياسىندا گەولوگيالىق زەرتتەۋدىڭ ءارتۇرلى كەزەڭىندەگى 23 جوبادان تۇراتىن پورتفەل جاساقتالدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
جاڭا قورلاردى ىزدەۋدەگى نەگىزگى الەۋەت كاسپي ماڭى باسسەينىنىڭ تۇزاستى قاباتتارىمەن، تەرەڭ جاتقان جانە پالەوزوي كەشەندەرىمەن، سونداي-اق بۇعان دەيىن از زەرتتەلگەن اۋماقتارمەن بايلانىستى.
الايدا مينيسترلىك مالىمەتىنشە، مۇنداي جەرلەردە مۇناي مەن گاز ىزدەۋ بۇرىننان زەرتتەلگەن كەن ورىندارىنا قاراعاندا كۇردەلىرەك. سەبەبى قوردىڭ ناقتى كولەمىن انىقتاۋ قيىن، بارلاۋ جۇمىستارى كۇردەلى تەحنولوگيالاردى جانە كوپ قارجىنى قاجەت ەتەدى.
- سوندىقتان الداعى ۋاقىتتا جاڭا مۇناي-گاز قورلارىن ىزدەيتىن اۋماقتاردى كوبەيتىپ، ولاردى بۇرعىلاۋ جۇمىستارىنا دايىنداۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، كوپ قارجى قاجەت ەتەتىن جوبالارعا شەتەلدىك جانە وتاندىق سەرىكتەستەر تارتۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.