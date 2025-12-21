جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسى استانادا وتەدى
استانا. KAZINFORM — پرەزيدەنت جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسى 28-29- مامىردا استانادا وتەتىنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، مەملەكەتتەر الدىندا سالماقتى شەشىم مەن ۇيلەسىمدى ارەكەتتى تالاپ ەتەتىن كۇردەلى مىندەتتەر تۇرعانىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت كەلەسى جىلى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتۋ ميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا وتەتىنىن ەسكە سالدى. مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز جاڭا تابىسقا قول جەتكىزىپ، بىرلەستىك ەلدەرىنىڭ يگىلىگىن ەسەلەۋ ءۇشىن ناتيجەلى جۇمىس جۇرگىزۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇيىم ءتوراعاسى مىندەتىن تابىستى اتقارعانى ءۇشىن بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكوعا العىس ايتتى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرقاتار قۇجات قابىلداندى.
سامميتكە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ، سونداي-اق يندونەزيانىڭ، يراننىڭ جانە كۋبانىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ايتا كەتسەك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەاەو قىزمەتىنە ەنگىزۋدى ۇسىندى.