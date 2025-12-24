جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ەلدەگى ەكى ءىرى قوردى تەكسەرەدى
استانا. KAZINFORM - جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ كەلەر جىلى تەكسەرۋمەن قامتىلاتىن قورلارعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بىزدە بيۋدجەتتەن تىس قوردىڭ سانى 18-گە جەتكەن. ونىڭ نەگىزگىلەرى - ۇلتتىق قور، ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى، مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى، مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى، سونداي-اق قارجى مينيسترلىگىندەگى ەكى قور (ارناۋلى مەملەكەتتىك قور، زارداپ شەگۋشىلەرگە وتەماقى تولەۋ قورى). بىلتىر مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىن تەكسەردىك جانە سول اۋديتتىڭ قورىتىندىسى جاريالاندى. بيىل ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى مەن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىن تەكسەردىك. 2026 -جىلى قارجى مينيسترلىگىنىڭ جانىنداعى ەكى قوردى تەكسەرمەكپىز، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاقىن ارادا بيۋدجەتتەن تىس قورلارعا قاتىستى ءتيىمدى اۋديتتى جۇرگىزۋ ءۇشىن ارنايى ءادىسنامالىق نۇسقاما دايىندالادى. بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ماجىلىستە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن كورسەتۋ تيىمدىلىگىنە جۇرگىزىلەتىن مەملەكەتتىك اۋديت بويىنشا ەسەپتى جاريالادى.
ايتا كەتەيىك، قايىرىمدىلىق قورلارىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق رەسۋرس قۇرىلادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ