ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:02, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    جەتىسۋ وبلىسىندا زاماناۋي اككۋمۋلياتور زاۋىتى ىسكە قوسىلىپ، 180 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى، «اق جول» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ازات پەرۋاشيەۆ جاقىندا تالدىقورعاندا اشىلعان «ASMA Industrial» زاماناۋي وندىرىستىك اككۋمۋلياتور زاۋىتىنىڭ تىنىس-تىرشىلىگىمەن تانىستى.

    Жетісу облысында заманауи аккумулятор зауыты іске қосылып, 180 жаңа жұмыс орны ашылды
    Фото: Мәжіліс баспасөз қызметі

    بۇل زاۋىت - اتالعان وبلىس ءۇشىن ماڭىزدى ينۆەستيتسيالىق جوبا. وعان 3 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى قۇيىلىپ، 180 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى. كاسىپورىندا ەلەكتر تەحنيكاسى، ەنەرگەتيكا، تەلەكوممۋنيكاتسيا، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىندە ەلەكتر قۋاتىن جيناقتاۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن اككۋمۋلياتورلار وندىرىلەدى. ولار اۆتوكولىكتەر مەن تەپلوۆوز قوزعالتقىشتارىن ىسكە قوسۋعا، نەگىزگى جانە قوسالقى قۋات كوزى رەتىندە دە قولدانىلادى.

    Жетісу облысында заманауи аккумулятор зауыты іске қосылып, 180 жаңа жұмыс орны ашылды
    Фото: Мәжіліс баспасөз қызметі

    - ءبىز جاڭا تەحنولوگيالاردى قولداۋىمىز كەرەك. ەگەر زاماناۋي تالاپتارعا ساي مەملەكەت بولعىمىز كەلسە، ەكونوميكالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ، وسىنداي زاۋىتتاردى ىسكە قوسۋ اسا ماڭىزدى. مۇنداي وندىرىستەر ەلىمىز ءۇشىن وتە قاجەت، - دەدى ازات پەرۋاشيەۆ.

    كاسىپورىندى ارالاۋ بارىسىندا دەپۋتات شيكىزات جەتكىزۋ، سالىق سالۋ جانە باسقا ءدا بىرقاتار ماسەلەگە نازار اۋداردى. زاۋىتتىڭ باس ديرەكتورى سەرىكباي اجماعانبەتوۆ بۇل باعىتتا ەشقانداي تۇيتكىل جوق ەكەنىن، شيكىزات جەتكىزۋ ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرىلىپ وتىرعانىن ايتتى.

    Жетісу облысында заманауи аккумулятор зауыты іске қосылып, 180 жаңа жұмыс орны ашылды
    Фото: Мәжіліс баспасөз қызметі

    الداعى ۋاقىتتا كاسىپورىن جىلىنا 210 مىڭ داناعا دەيىن ءونىم شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار زاۋىتتى كەڭەيتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە، بۇل ءوندىرىس كولەمىن جىلىنا 300 مىڭ داناعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي كورسەتكىشى بار زاۋىتتار ت م د بويىنشا تەك قازاقستان مەن رەسەيدە عانا جۇمىس ىستەيدى. وندىرىستىك قۋاتتى ارتتىرۋ ءۇشىن زاۋىت اۋماعىندا قوسىمشا كورپۋس سالىنادى. بۇل ءونىم شىعارۋ كولەمىن ۇلعايتىپ، كاسىپورىننىڭ نارىقتاعى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
