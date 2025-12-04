جەتىم جانە اتا-انا قامقورلىعىنسىز قالعان بالالاردى قورعاۋ تەتىكتەرى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ، وتباسى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان زاڭ ارقىلى جەر، بيۋدجەت، كاسىپكەرلىك، «نەكە (ەرلى-زايىپتىلىق) جانە وتباسى تۋرالى»، «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكستەرگە، سونداي-اق «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ءتىل تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالا قۇقىقتارى تۋرالى»، «مادەنيەت تۋرالى»، «ءبىلىم تۋرالى» جانە «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭدارعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
تۇزەتۋلەردىڭ ءبىرىنشى بلوگى جەتىم جانە اتا-انا قامقورلىعىنسىز قالعان بالالاردى قورعاۋدىڭ قۇقىقتىق تەتىكتەرىن كۇشەيتەدى.
بالانى اسىراپ الۋ جانە كامەلەتكە تولماعاندارعا قامقورشىلىقتى نەمەسە قورعانشىلىقتى تاعايىنداۋ بارىسىندا بالانىڭ تۋىستارىنا، ال ولار بولماعان جاعدايدا نەكەدە تۇرعان ادامدارعا باسىم قۇقىق بەرىلەدى.
تۇزەتۋلەردىڭ ەكىنشى بلوگىنا سايكەس، بالالاردىڭ تاماقتانۋىنا، تۇرعىن ۇيىنە، مەديتسينالىق كومەگىنە، ءبىلىم الۋىنا، تاربيەسىنە جانە ولاردى ساۋىقتىرۋعا مەملەكەت بيۋدجەتى ەسەبىنەن قارجى بولىنەتىن سۋبەكتىلەرگە (وبەكتىلەرگە) قاتىستى مەملەكەتتىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ مەن قاداعالاۋ ءتارتىبى «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكستىڭ، سونداي-اق «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالا قۇقىقتارى تۋرالى» زاڭنىڭ اياسىندا رەتتەلەتىن سالاعا جاتقىزىلادى. سايكەسىنشە ءتيىستى نورمالار كاسىپكەرلىك كودەكستەن الىنىپ تاستالادى.
تۇزەتۋلەردىڭ ءۇشىنشى بلوگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى كەيبىر تۇيتكىلدى ماسەلەلەردى شەشەدى.
بۇدان بىلاي تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بەكىتەتىن، وسىنداي ۇيىمدار قىزمەتىنىڭ جەتىستىكتەرىن رەيتينگتىك كورسەتكىشتەرگە ساي باعالاۋ ادىستەمەسىنە جانە ولاردى سارالاۋ قاعيدالارىنا سۇيەنە وتىرىپ سارالانادى. ال جوعارى نەمەسە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ سارالانۋى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى بەكىتەتىن باعالاۋ ادىستەمەسى مەن قاعيدالارىنا نەگىزدەلەدى.
تۇزەتۋلەردىڭ ءتورتىنشى بلوگى مادەنيەت سالاسىنداعى ءبىرقاتار ماسەلەنى شەشۋگە باعىتتالعان.
كونسەرت وتكىزۋ كەزىندە فونوگرامما پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى (بۇل ەرەجەنىڭ تەليەۆيزيالىق جازبالارعا، كونسەرت وتكىزۋگە ارنايى بەيىمدەلمەگەن جانە ارنالماعان ورىندارعا قاتىسى جوق). سونداي-اق اۆتورلىق قۇقىق وبەكتىسى سانالاتىن شىعارمالاردى ماسس- مەديادا نەمەسە ونلاين-پلاتفورمالاردا جاريا تۇردە پايدالانعان كەز كەلگەن جاعدايدا اۆتوردى (اۆتورلاردى) كورسەتۋ مىندەتتى.
كىتاپحانا قورىن بايىتۋ جانە ساقتاۋ شارالارىن قابىلداۋ بۇدان بىلاي جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرەتىنە كىرەدى.
زاڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
