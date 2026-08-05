«جەتىنشى ارنادا» سايلاۋالدى تەلەدەباتتىڭ ارالىق داۋىس بەرۋ ناتيجەسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM — استانادا قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن ساياسي پارتيالار وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتىپ جاتقان تەلەۆيزيالىق سايلاۋالدى دەبات جالعاسىپ جاتىر. وندا ونلاين داۋىس بەرۋدىڭ ارالىق قورىتىندىلارى جاريالاندى.
قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قاتىسۋشىلار وزدەرىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلامالارىن تانىستىرىپ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋعا قاتىستى باستامالارىن ۇسىندى. قازىر دەباتتاردىڭ كەلەسى كەزەڭىندە ساياسي پارتيا وكىلدەرى ءبىر-بىرىنە سۇراق قويىپ، سايلاۋالدى باعدارلامالارداعى باسىمدىقتار، ولاردى ىسكە اسىرۋ تەتىكتەرى جانە مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماسىپ جاتىر.
«ادىلەت» پارتياسىنىڭ وكىلى راۋان كەنجەحان ۇلى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋعا باعىتتالعان باستامالاردى تانىستىردى. پارتيا ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدى كەڭەيتۋدى ۇسىنىپ، جەكە دەرەكتەردى قورعاۋعا، تسيفرلىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە حالىقتىڭ سيفرلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرەتىنىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار الداعى بەس جىل ىشىندە 5 ميلليون قازاقستاندىقتى سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا وقىتۋ جوسپارى ۇسىنىلدى.
Respublica پارتياسىنىڭ وكىلى مەيرامگۇل ءمادالى جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ جانە ونىڭ حالىقارالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ۇسىنىستارىن تانىستىردى. پارتيا شەتەلدىك تالاپكەرلەرگە ارنالعان سيفرلىق قابىلداۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدى، قوس ديپلومدى باعدارلامالاردى كەڭەيتۋدى، ءبىلىم ەكسپورتىن دامىتۋدى، تاۋەلسىز اككرەديتتەۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋدى جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ اكادەميالىق ەركىندىگىن كەڭەيتۋدى ۇسىندى.
ج س د پ وكىلى ماقسۋت ناسيبۋلوۆ جوعارى ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋدى قولدايتىنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم بەرۋ پوپۋليستىك شارا ەمەس جانە مۇنداي تاجىريبە ەۋروپانىڭ بىرقاتار ەلىندە ءساتتى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. پارتيا جوعارى ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى وتباسىنىڭ قارجىلىق جاعدايىنا عانا تاۋەلدى بولماۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيدى.
«بايتاق» پارتياسىنىڭ وكىلى اسلان بايزاحانوۆ ەكولوگيالىق مادەنيەتتى ەرتە جاستان قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكولوگيالىق اعارتۋ جۇمىستارى بالاباقشادان باستاپ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە دەيىن ۇزدىكسىز جۇرگىزىلۋى قاجەت. سونداي-اق پارتيا وسى ۋاقىتقا دەيىن 150 مىڭنان استام ادامدى قامتىعان ەكولوگيالىق ساۋاتتىلىق باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرعانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسىنىڭ وكىلى بەيبىت قۇسايىنوۆ كوللەدجدەردى بەيىندى جەكە كومپانيالاردىڭ سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا بەرۋدى ۇسىندى. پارتيانىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءتاسىل ستۋدەنتتەردىڭ وقۋ بارىسىندا وندىرىستىك تاجىريبەدەن وتۋىنە جانە وقۋ اياقتالعاننان كەيىن ماماندىعى بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ، بىلىكتى جۇمىسشى كادرلاردىڭ تاپشىلىعىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى.
«اۋىل» پارتياسىنىڭ وكىلى شاحماردان بايمانوۆ «ديپلوممەن — اۋىلعا» باعدارلاماسىنىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى ۇسىندى. پارتيا باعدارلامانىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قاداعالاۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ قاجەت دەپ سانايدى. سونىمەن قاتار اۋىلدىق كۆوتا ارقىلى جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسكەن تۇلەكتەر وقۋىن اياقتاعاننان كەيىن تۋعان اۋىلدارىنا بارىپ ەڭبەك ەتۋى ءتيىس دەگەن ۇستانىمىن ءبىلدىردى.
«اق جول» پارتياسىنىڭ وكىلى دۋلات تاستەكەي پەداگوگتەردىڭ ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتۋ جانە جالاقىسىن ارتتىرۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى. سونداي-اق پارتيا الەۋمەتتىك ساياساتتى جەتىلدىرۋگە جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋعا باعىتتالعان زاڭنامالىق باستامالاردى جۇيەلى تۇردە ۇسىنىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
جوبانىڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى — كورەرمەندەردىڭ بەلسەندى قاتىسۋى. تىكەلەي ەفير بارىسىندا QR-كود ارقىلى ونلاين داۋىس بەرۋ جالعاسۋدا. كورەرمەندەر «قاي پارتيا وكىلىنىڭ ءسوزى ءوتىمدى؟“ دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرىپ، ءوز تاڭداۋىن جاساۋدا.
العاشقى كەزەڭدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ونلاين داۋىس بەرۋدىڭ ارالىق ناتيجەلەرى جاريالاندى.
ونلاين داۋىس بەرۋدىڭ ارالىق ناتيجەلەرى:
1. ادىلەت» پارتياسى — 42،53%؛
2. ج س د پ — 9،57%؛
3. «بايتاق» پارتياسى — 1،32%؛
4. قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسى — 10،13%؛
5. «اۋىل» پارتياسى — 17،58%؛
6. «اق جول» پارتياسى — 7،22%؛
7. Respublica پارتياسى — 10،88%؛
8. «ەشقايسىسىن قولدامايمىن» — 0،77%.
ونلاين داۋىس بەرۋ تىكەلەي ەفير اياقتالعانعا دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالايىق، «جەتىنشى ارنا» ەفيرىندە قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن قازاقستانداعى جەتى ساياسي پارتيا وكىلدەرىنىڭ تەلەدەباتى ءوتىپ جاتىر.